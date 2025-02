Diretta Festival Sanremo 2025, info streaming Rai Play e Tv

La “settimana santa” della televisione italiana è finalmente arrivata. Questa sera, martedì 11 febbraio, inizia infatti ufficialmente il Festival di Sanremo 2025, l’attesissima kermesse musicale che ogni anno regala brani, spettacolo, momenti epici che hanno fatto la storia della tv e ancora litigate, siparietti, monologhi, look, battute indimenticabili. Insomma, un vero e proprio appuntamento imperdibile per tanti italiani che scelgono ogni anno di seguire Sanremo con tanta passione. Quest’anno a condurre il Festival ci sarà Carlo Conti, che ha raccolto il testimone il Amadeus dopo anni di grandi successi. Ma, in attesa che arrivi proprio questa sera e che possiamo finalmente andare a goderci lo spettacolo della musica, andiamo a ricordare dove poter vedere Sanremo 2025 in streaming video Rai Play e diretta TV.

TESTO "ANEMA E CORE", CANZONE SERENA BRANCALE/ Analisi e significato (Sanremo 2025): sentimenti e libertà

Sanremo è sempre stato solamente appannaggio della Rai: la “tv pubblica” e il Festival, infatti, sono fortemente legati tra loro fin dagli esordi della kermesse musicale e così sarà inevitabilmente anche quest’anno. Per seguire il Festival di Sanremo, infatti, basterà accendere la televisione e collegarsi su Rai 1, in modo tale da poter vivere in diretta tutto quanto accadrà sul palco dell’Ariston. Per chi però non ha questa possibilità, è fuori casa o magari preferisce semplicemente altri mezzi, come si può vedere il Festival di Sanremo?

Teresa Cherubini, la malattia della figlia di Jovanotti/ "Tumore? Crolla tutto ciò che tu pensavi di essere"

Festival Sanremo 2025, dove vederlo anche sui social: Rai 1 e non soltanto

Il Festival di Sanremo 2025 potrà essere seguito dai telespettatori su Rai 1 ma non solamente. Chi preferisce infatti altri mezzi per guardare il grande show dell’Ariston potrà anche collegarsi su Rai Play e nella sezione “Dirette” selezionare appunto Rai 1 e guardare lo spettacolo live. Le nuove generazioni o comunque i più avvezzi ai social, inoltre, potranno seguire anche le pagine del Festival di Sanremo sui vari social per interagire e commentare live ciò che accadrà all’Ariston.

Su Facebook la pagina ufficiale è “Festival di Sanremo”, su Instagram “Sanremorai”, su X “@sanremorai”, su Tiktok “Sanremorai” e su Threads “Sanremo Rai”. Ognuno potrà scegliere il canale che più preferisce per vivere da protagonista il Festival di Sanremo.

Sanremo 2025 e politica tra testi e polemiche/ Da Tony Effe e Fedez alla "provocazione" di Marcella Bella