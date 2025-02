A quattro giorni dal via del Festival di Sanremo 2025, andiamo a vedere assieme quali sono le ultime notizie più calde in vista appunto della show della canzone italiana. Partiamo subito con il botto, con le recenti dichiarazioni di Carlo Conti. Il conduttore di Sanremo 2025 è stato ospite ieri sera di Bruno Vespa, durante il programma Cinque Minuti, e nell’occasione ha anticipato come sarà la tanto chiacchierata cover di Fedez di Bella Stronza.

Il rapper milanese duetterà con Marco Masini durante la serata in programma il prossimo 14 febbraio e per l’occasione porterà appunto un brano iconico dell’artista toscano. Subito si è pensato ad un link con la rottura fra Fedez e Chiara Ferragni, o per lo meno questo raccontano le malelingue, ma è difficile sapere se veramente la cover sarà una sorta di dedica verso l’ex moglie. La cosa certa, ha spiegato Carlo Conti è che si tratterà di una versione “2.0”, quindi una sorta di remake di Bella Stronza, tirata a lucido, e soprattutto “adattata ai tempi”.

FESTIVAL DI SANREMO 2025, ULTIME NOTIZIE: I VOTI DELLA CRUSCA

Vedremo quindi quello che accadrà nel frattempo l’Accademia della Crusca ha letto in anteprima i testi dei brani in lizza al Festival di Sanremo 2025, assegnando i propri voti. Promossi, anche se non a pieni voti, Coma Cose, Clara e Achille Lauro, a cui i professori dell’Accademia hanno assegnato un 7 in pagella per i loro testi.

Per Lorenzo Coveri, accademico della Crusca, Achille Lauro viene definito un “duro dal cuore tenero”, mentre Clara parla di amore come se fosse una malattia. Definisce invece ironici e autoironici i Coma Cose, la terza canzone promossa dalla prestigiosa Accademia. Il cantante più votato, per quanto riguarda il testo, è comunque Bresh, a cui viene assegnato un bel 9, un brano che colpisce in particolare per la sua originalità.

FESTIVAL DI SANREMO 2025, ULTIME NOTIZIE: LE QUOTE

Chissà se i voti dell’Accademia andranno in qualche modo ad influire sulle quote del Festival di Sanremo 2025 che in queste ore, a pochi giorni dal semaforo verde, stanno cambiando, con il favorito a sorpresa che è diventato Olly. Se fino a poco fa era Giorgia la candidata numero uno alla vittoria finale, il cantante ligure, che giocherà quindi in casa, è sceso ad una quota di 3 come riferisce Agipronews, staccando invece la collega, che scende a 3.5.

Quotato particolarmente anche il suddetto Achille Lauro, la cui quota per la vittoria è comunque di 7, davanti ad Irama e Fedez, rispettivamente quotati 8 e 9. Per la Snai il favorito resta comunque un uomo, visto che la vittoria di un cantante maschietto è data a 1,65 contro il 2,25 per le quote in rosa. Praticamente impossibile infine che vinca un gruppo, visto che la quota per le band è di 15.