Quando manca meno di una settimana al Festival di Sanremo 2025, andiamo a vedere le principali ultime notizie inerenti lo show dell’Ariston, a cominciare da Fabio Fazio che ha annunciato la presenza di Carlo Conti durante la puntata di domenica prossima, 9 febbraio 2025, di Che Tempo Che Fa. Il presentatore della tv di Cairo ha spiegato che anche quest’anno intende rispettare la tradizione, di conseguenza ospiterà il conduttore di Sanremo 2025, per fare una chiacchierata con lui in vista di quello che resta l’evento televisivo più importante dell’anno.

A 48 ore dal gong, il conduttore toscano potrebbe magari svelare qualche dettaglio inedito sullo show sanremese, e lo farà appunto nel salotto di Fabio Fazio che si dice convinto che la tv “Sia una sola, un unico luogo dove ci si ritrova”, non dimenticandosi i suoi 40 anni trascorsi presso la tv pubblica. La tradizione del conduttore del Festival prosegue, ma Fazio non potrà comunque ospitare il vincitore di Sanremo 2025 come da regolamento Rai: il giorno dopo non può presenziare in trasmissioni tv non trasmesse dai canali della tv pubblica.

FESTIVAL SANREMO 2025, LE PAROLE DI ALESSIA MARCUZZI

Dal conduttore di Sanremo 2025 alla co-conduttrice per una sera, Alessia Marcuzzi. La nota presentatrice salirà sul palco dell’Ariston durante la puntata più importante, quella del 15 febbraio, giorno della finalissima, assieme ad Alessandro Cattelan. Parlando con Repubblica la bionda della tv ha spiegato che ci saranno fra il pubblico il figlio Tommaso e sua mamma, mentre la figlia Mia non ci sarà perchè in settimana bianca.

Figlia che è anche grande fan di Tony Effe, uno dei cantanti in gara più attesi della kermesse (tra l’altro “nemico” di Fedez), ma Alessia Marcuzzi non è preoccupata dai temi diseducativi trattati dal trapper: “L’artista non è le cose che canta”, dice, aggiungendo inoltre che la figlia, così come i coetanei, cantano quelle canzoni “senza dare lo stesso significato”. Alessia è ovviamente felice di andare a Sanremo e si è detta inoltre sorpresa da Bianca Balti, la top model che sta lottando con un tumore, invitata in Liguria da Carlo Conti.

FESTIVAL SANREMO 2025, LA CLASSIFICA SOCIAL

Ma chi vincerà Sanremo 2025? Nessuno può dirlo ma DeRev ha comunque analizzato chi sta vincendo al momento il Festival dei social. Stiamo parlando ovviamente agli artisti in gara con più followe e il re incontrastato è Fedez con ben 25 milioni di seguaci fra le varie piattaforme dove l’artista meneghino è presente.

Seconda posizione, forse un po’ a sorpresa, per Shablo, che conta ben 5 milioni di follower con l’aggiunta di 3,2 milioni fra like, condivisioni e commenti. Infine, terzo posto per Olly, che ha un numero di interazioni elevatissimo, 2,2 milioni, nonostante abbia “solo” 638mila seguaci. Medaglia di legno per Tony Effe, con 2 milioni di interazioni e 4,3 milioni di follower in totale.