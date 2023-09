FESTIVAL VENEZIA 2023/ El Conde, Ferrari e gli altri: storie vere (o quasi) da vedere

Primo giorno, primo colpo di fulmine per El Conde, alias Mr. Pinochet. Quello che sulla carta sembrava una biografia del feroce dittatore cileno si trasforma, nelle mani di Pablo Larrain (Spencer, Gloria Bell, Jackie, Neruda, No – I giorni dell’arcobaleno, Post Mortem) in un fantasioso horror in bianco e nero sul soldato francese Pinoche, traditore suo malgrado di Luigi XVI, violento puttaniere di professione, in cerca di un posto come apprendista dittatore in qualche Paese del mondo. Sceglierà il Cile, popolo “molle” senza padri né padroni, ribaltando il socialismo di Allende (probabilmente l’unico fatto storico raccontato dal film). Assetato di sangue, Pinochet sarà un grottesco vampiro, a caccia di cuori pulsanti per sopravvivere alla vecchiaia. Attorno una moglie cinica, un maggiordomo fedele e una masnada di avidi figli, rappresentati come una doppiogiochista società a delinquere. Succede tutto, fuori dall’ordinario, nelle mani di una regia allucinata e personale che incanta l’occhio mentre lo disturba, mostrando i banchetti di carne umana e le teste mozzate per vendetta o necessità. Che dire: spiazzante, simbolico, surreale e certamente gravido di talento, seppur non adatto ai più sensibili.

Alla proiezione de El Conde è seguita l’“incoronazione” di Liliana Cavani, primo Leone alla carriera femminile italiano a Venezia, presentata in sala da una delegazione rigorosamente donna: prima Malika, che ha cantato Il cielo in una stanza, poi Caterina Murino (madrina della mostra, con un inizio a Miss Italia e poi come letterina di Gerry Scotti, e poi ruoli cinematografici di rilievo, tra cui quello di bondgirl in Casinò Royale, oltre a serie tv e teatro) e poi Charlotte Rampling con cui ha collaborato nel lontano 1964, ne Il portiere di notte, forse il più chiacchierato film della Cavani. A Venezia presenta il poco più che modesto L’ordine del tempo, una sorta di fiction esistenziale, nel giorno dell’apocalisse.

Ma è Comandante il film che forse può accontentare tutti, critica esclusa. Favino è un vero cecchino, nel suo mirabile trasformismo che lo porta questa volta a guidare un sommergibile fascista, con accento veneto ed equipaggio multinazionale. 15 milioni di produzione per un kolossal all’italiana che risparmia in effetti speciali ma non in qualità visiva. La storia però non mima i film americani sui sommergibili. O almeno lo fa solo in parte.

Il regista Edoardo De Angelis (autore di film molto diversi tra di loro, Indivisibili senza dubbio il mio preferito) allo spettacolo di guerra sovrappone la vita a bordo del sommergibile e dei suoi claustrofobici spazi. Un po’ di retorica militaresca di sapore mussoliniano, un po’ di circo italiano che mostra la convivenza di dialetti, culture, abitudini regionali, e un po’ di stereotipi ben amalgamati in un film godibile che scodella volentieri una morale contemporanea. La legge del mare supera quella militare. Un uomo in mare, chiunque sia, va salvato. Perfino chi ha cercato di affondarti senza successo. Chi ha orecchie per intendere…

E poi c’è Ferrari. Enzo. La storia raccontata da Michael Mann, interpretata da Adam Driver con la sua veemenza interpretativa. Un altro bel film visivamente accurato che però non scalda il cuore.

Di lui si racconta l’anno 1957, un’epoca d’oro per l’Italia che compiva il suo primo miracolo economico. In quegli anni Ferrari si prendeva a sportellate con Maserati, due marchi entrambi competitivi, su pista, ma prossimi al fallimento. Al centro della storia raccontata da Mann l’agone sportivo ma anche e soprattutto il gossip amoroso che vide impegnato il corpulento uomo in due e più relazioni, con figli a carico. Prima la tragedia del figlio Dino e poi l’erede, frutto di precoce tradimento, Piero Lardi in Ferrari, riconosciuto in extremis dal padre, oggi vicepresidente del marchio. L’uomo non fa simpatia e nemmeno l’imprenditore, ed è forse per questo che non passa l’empatia che spesso accompagna le biografie dei grandi della storia, raccontati da miriadi di produzioni americane. La poesia però arriva, tra le righe, dagli scenari, tra auto d’epoca, strade cittadine e vita italiana che fu. Un mondo vintage che rapisce il cuore.

La seconda giornata ci regala anche il breve film di Wes Anderson che capolavoro non è. La meravigliosa storia di Henri Sugar sembra un originale esperimento di narrazione illustrata, inconfondibilmente Anderson, che sembra un podcast per immagini. Serve concentrazione, ma alla fine c’è teatro, colore, simmetria, ironia. Ingredienti preziosi e rari, che continuiamo ad apprezzare. Sempre e comunque.

Appuntamento alle prossime storie.

