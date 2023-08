FESTIVAL VENEZIA 2023/ Tra red carpet e vite “rubate” la Mostra rilancia il grande schermo

Si apre l’ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. In pompa magna, con il titolo Comandante, film italiano di piacevole richiamo, diretto da Edoardo De Angelis (regista del magnifico Indivisibili) e interpretato, tra gli altri, dal solido Pierfrancesco Favino. Un film di guerra che narra la vicenda del coraggioso salvataggio del comandante Todaro che, durante il secondo conflitto mondiale, corse a salvare 26 naufraghi belgi da lui stesso silurati, contro il parere dei suoi superiori.

Un film che sostituisce l’annunciato Challangers di Guadagnino (con la conturbante Zendaya, star di Euphoria) e ogni altra sfavillante produzione americana (spesso in cerca di buona sorte, qui a Venezia, qualche mese prima della cerimonia degli Oscar). Nulla da fare infatti per gli appassionati del cinema d’oltreoceano: l’America è in sciopero. Da mesi gli attori hanno incrociato le braccia negando il loro tempo alla promozione dei film. Rivendicano, tra le altre cose, il diritto di essere unici, reali, insostituibili, minacciati all’orizzonte (non così lontano) da un’intelligenza artificiale vorace e cannibale che riesce già ora a regalare con sorprendente realismo scene non reali. In pochi attimi. Un miracolo tecnologico che spaventa attori, doppiatori, sceneggiatori e maestranze varie e che, secondo i più apocalittici, ruberà il mestiere a una moltitudine di uomini e donne del cinema. E così Hollywood ha scelto di posticipare il lancio dei suoi bocconi più prelibati. Quale sarà dunque il menu di quest’edizione veneziana? Beh, le premesse, ai nastri di partenza, non sono niente male e preannunciano una lotta senza esclusione di colpi per il Leone più ambìto della Laguna.

In fila, in ordine di programmazione, troviamo Pablo Lorrain (regista di Jackie, visto a Venezia, e dell’appassionante I giorni dell’arcobaleno, film militante sull’epoca di Pinochet) Michael Mann (nomination per Insider, che qui porta la biografia di Enzo Ferrari) Wes Anderson (genio visivo che si presenta con The Wonderful Story of Henry Sugar, un’opera di soli 40 minuti, ma non vediamo l’ora di vederla) lo spettacolare regista francese Luc Besson (Nikita, Léon, Il quinto elemento, Valerian e la città dei mille pianeti) Saverio Costanzo (da L’amica geniale a Hungry Hearts, film allucinante da recuperare, per chi non l’avesse visto) Stefano Sollima (tra gli acclamati autori di Gomorra, a Venezia con Adagio) David Fincher (mai sentito Fight Club?), Woody Allen (qui con il suo 50esimo film), Sofia Coppola (la figlia di Francis Ford, autrice originale sempre da scoprire) e Matteo Garrone (capolista del talento italiano, qui con Io capitano) per citare i più noti. Tanta roba.

Il problema più grande sarà forse quello di ricordarsi di mangiare, tra un film e l’altro, poiché saremo sazi, e già eccitati, per la scorpacciata filmica che ci aspetta. E se il red carpet forse non ci stupirà come al solito (assenti giustificati tutti i grandi “mostri” americani) troveremo consolazione incontrando lo sguardo di Cate Blanchett, Fanny Ardant, Alessandro Gassman, Adam Driver, Penelope Cruz (che non manca mai) o i volti della giuria, guidata da Damien Chazelle, istrionico regista di La La Land, Jane Champion, Martin McDonagh, Mia Hansen-Løve, Laura Poitras e Gabriele Mainetti, portatori di sicure photo opportunity.

L’anno scorso, in questi giorni, si celebrava la speranza post pandemica di un ritorno del grande cinema. Nessuno certo sperava in una vera rivoluzione, capace di curare le ferite accumulate da decenni, ma quantomeno si immaginava un ritorno alla normalità. Con le ingorde piattaforme digitali a sfornare nuove stagioni memorabili, a rubare la scena produttiva a molte blasonate Major e sottrarre profitti al cinema vero, costernato per le progressive chiusure di sala (a Milano, proprio questa estate è finita l’era del principesco Odeon, lato Duomo). Ma in fondo, nonostante gli efferati attacchi, il cinema se l’era sempre cavata.

Ad onor del vero però il 2022/2023 cinematografico ha colpito per povertà. Quasi tutto il meglio dell’anno lo si è visto a Venezia, mentre al cinema si è visto poco o nulla di memorabile. E l’estate a 3,50 euro è sembrata una trovata da cinema da oratorio, non essendoci di fatto nuovi film in uscita, se non qualche blockbuster acchiappatutto americano, escluso dalla promozione. Quest’anno la speranza è analoga, ma è forse diventata, più che una speranza, una devota professione di fede verso l’Arte, coccolata da una nicchia di irriducibili appassionati, boomer di professione, che troveranno presto protezione al Wwf. Il mondo cambia. Ce ne faremo una ragione. Intanto godiamoci i red carpet sfavillanti, la magnifica indigestione delle vite immaginarie rubate ai film, le sigle animate a inizio spettacolo, i pareri rubati fuori sala in coda per la prossima proiezione, i pranzi di fretta, i digiuni, il fresco della sala, il buio che scende, l’alba del giorno dopo e la voglia di raccontarvi tutto questo. Che lo spettacolo abbia inizio.

