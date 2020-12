Festività di dicembre in tutto il mondo/ Il Natale in Romania con la Danza dell’orso

Anche quest’oggi Google pubblica il suo Doodle dedicato alle festività di dicembre in tutto il mondo, un riferimento alle numerose feste che appunto si celebrano nel mese in corso in ogni parte della terra. Oggi vogliamo concentrarci in particolare sul Natale, e precisamente sui festeggiamenti in Romania, senza dubbio fra i più particolari delle festività di dicembre in tutto il mondo. Nella nazione dell’est Europa vi è infatti la storica tradizione della Danza dell’orso, la famosa Ursul.

Come ricorda meteoweb.it, si tratta di una sorta di rito praticato in particolare nelle regioni più a est della stessa Romania, e che consiste nel travestirsi appunto come degli orsi, e di danzare per le vie delle città. I balli scattano dalla vigilia dell’anno nuovo accompagnati da flauti e percussioni. L’Ursul ha origini dalla tradizione pre-cristiana, quando gli orsi venivano considerati degli animali sacri per le genti di quei posti, e al loro ciclo vitale era attribuito il variare delle stagioni.

FESTIVITÀ DI DICEMBRE IN TUTTO IL MONDO: IL COSTUME DELL’ORSO PUÒ PESARE FINO A 50 KG

Urs, tra l’altro, significa anche Orsa Maggiore in latino, la costellazione probabilmente più nota in assoluto, e a cui è legato il variare delle stagioni. Scopo della Danza dell’orso è quindi quello di compiere un gesto benaugurale in vista del nuovo anno, tenendo lontani gli spiriti maligni. Questa particolare tradizione delle festività di dicembre in tutto il mondo, richiede una certa prestanza fisica in quanto i costumi da orso, essendo di pelliccia, possono arrivare a pesare fino a 50 kg, e chi li indossa deve prepararsi per diverse settimane prima dell’appuntamento fatidico. Nei Comuni più piccoli la danza è composta da 24 orsi, accompagnati dai domatori e da altri personaggi, che visitano ogni casa, mentre nelle città più grandi l’evento si conclude con una grande parata nel punto centrale dello stesso paese. Più in generale, il Natale in Romania scatta, come in altre nazioni europee, nella notte fra il 5 e il 6 dicembre, quando arriva San Nicola, che porta doni ai bimbi bravi o ramoscelli a quelli cattivi (poi apposti dai genitori nelle abitazioni come monito agli stessi figli).

© RIPRODUZIONE RISERVATA