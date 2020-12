Festività di dicembre in tutto il mondo/ Il Tiò de Nadal, tradizione della Catalogna

Prosegue il viaggio di Google nelle Festività di dicembre in tutto il mondo di questo 2020, e anche per oggi, lunedì 14 dicembre, Big G ha dedicato un proprio Doodle all’evento dicembrino. Tante le tradizioni dedicate a questo magico periodo di festa ed in particolare al Natale, come ad esempio il Tiò de Nadal, che tradotto significa “ceppo di Natale”. Si tratta di un personaggio mitologico originario della Catalogna, regione della Spagna con capitale Barcellona, e che è molto radicata proprio in quella zona del territorio iberico, ma anche nell’Occitania bassa, con il nome di Cachafuòc o Soc de Nadal, e infine, nell’Aragona, come Tronca de Nadal o Toza.

In cosa consiste questa particolare ed originale tradizione delle Festività di dicembre in tutto il mondo? Il giorno di Natale o della vigilia si mette il tiò vicino al fuoco per fargli fare i suoi bisogni dopo averlo nutrito. Nel dettaglio si inizia l’8 dicembre a dargli da mangiare ogni notte, e lo si copre con una coperta di modo che lo stesso non abbia freddo.

FESTIVITÀ DI DICEMBRE IN TUTTO IL MONDO, TIÒ DE NADAL: BASTONI, “BISOGNI” E DOLCI

La tradizione catalana prevede una piccola cerimonia che si tiene il giorno di Natale: il Tiò, una volta che espleta i suoi bisogni, di solito dei dolci, vengono presi dai bambini, che nel contempo prendono a bastonate lo stesso ceppo di modo che prosegui a far uscire dal proprio corpo dei dolcetti. Ovviamente si tratta di un momento di gioia e di divertimento, e il tutto è accompagnato da una filastrocca di cui ne esistono varie versioni, fra cui la più nota: “Caga tió, avellanes i torró, si no cagues tió, et donaré un cop de bastó!”, che in poche parole invita il Tiò de Nadal a espletare torrone o nocciole, altrimenti verrà colpito con un bastone.

Di solito i grandi, prima di coprire il ceppo con la coperta, nascondono sotto di essa caramelle, cioccolatini e quant’altro, senza che i bimbi li vedano, di modo che si ripeta la magia.



