Festività di dicembre in tutto il mondo/ La leggenda del villaggio di Babbo Natale

Anche oggi, 16 dicembre, Google dedica il suo speciale Doodle alle Festività di dicembre in tutto il mondo, le numerose festività di dicembre sparse per il mondo intero. Diamo spazio, come è giusto che sia del resto, al Natale, ed in particolare, soffermiamoci sulla leggenda del più famoso villaggio di Babbo Natale di Korvatunturi, in Finlandia. La più antica testimonianza di questo villaggio la si deve allo scrittore americano Clement Clark Moore, docente di Letteratura Orientale e Greca, che il 23 dicembre del 1832, nella sua poesia A Visit from St. Nicholas, accennò appunto alla “residenza” di Santa Claus e alle sue renne volanti.

Stando al folclore, come ricorda Wikipedia, il villaggio finlandese sorgerebbe alle pendici della montagna Korvatunturi, e il perchè di tale collocazione ha origine nel 1927, quando Markus Rautio, presentatore di un programma radio per bimbi, dichiarò appunto che la casa laboratorio di Santa Claus si trovasse in Finlandia, vicino al confine russo. Fu comunque l’autrice Mauri Kunnas con il suo libro Joulupukki del 1981 a sdoganare di fatto lo stesso villaggio.

FESTIVITÀ DI DICEMBRE IN TUTTO IL MONDO, IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE COME UNA CITTÀ STATO

Il villaggio di Babbo Natale di Korvatunturi sarebbe ubicato nell’omonima montagna che in finlandese tradotto significa “montagna dell’ orecchio”, un monte di ben 486 metri di altezza e dalla forma di un orecchio di lepre, che permettere a Babbo Natale di sentire le voci dei bambini dell’intero pianeta, ed in particolare, se gli stessi si sono comportati bene o meno. Inoltre lo stesso orecchio permetterebbe a Santa Claus di conoscere anche i desideri degli stessi ragazzi, e proprio per questo molti non spediscono nemmeno la classica letterina, visto che Babbo Natale saprebbe già tutto in anticipo. Il Villaggio di Babbo Natale, fra le più grandi leggende delle Festività di dicembre in tutto il mondo, funzionerebbe inoltre come una vera e propria città stato con un proprio francobollo, moneta, bandiera e stemma. Vi sarebbe inoltre anche un proprio corpo di polizia che vigila sulla sede del consiglio degli anziani, vicino alla residenza di Babbo Natale e della moglie Jessica Maria. Ricordiamo ovviamente che si tratta di una leggenda, ma dai racconti che si sono susseguiti negli anni hanno preso spunto numerosi parchi a tema, come il più famoso che si trova a Rovaniemi, non lontano proprio da Korvantunturi, considerato di fatto la residenza “ufficiale” di Babbo Natale.

