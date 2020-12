Festività di dicembre in tutto il mondo/ Oggi Natale: come si festeggia all’estero

Anche oggi Google celebra le Festività di dicembre in tutto il mondo con il consueto doodle. Oggi più che mai aggiungeremmo, visto che è la giornata in cui si celebra il Natale, la festa più nota. Ma appunto non è l’unica che caratterizza il mese di dicembre che sta per andare in archivio. In questi giorni vi abbiamo raccontato alcune delle festività che caratterizzano dicembre e lo rendono un mese dell’anno unico, ma non sono le uniche. D’altra parte, il Natale non si festeggia allo stesso modo in tutti il mondo. I Paesi nel tempo consolidano le proprie tradizioni per festeggiarlo.

Ad esempio, in Germania la magia del Natale comincia a farsi sentire con le celebrazioni di San Nicola, previste tra il 5 e 6 dicembre. Nelle case compaiono le corone dell’avvento con quattro candele e ai bambini si regala un calendario con 24 cioccolatini, uno per ogni giorno fino alla Vigilia di Natale. I mercatini in giro per la nazionale non sono mai mancati, fino a quest’anno. L’emergenza Covid ha infatti costretto i governi a restrizioni che hanno limitato la tradizione.

FESTIVITÀ DI DICEMBRE IN TUTTO IL MONDO: NATALE IN FRANCIA, SPAGNA E AFRICA

In Francia invece i festeggiamenti variano a seconda della regione che si prende in considerazione. I bambini che vivono in Alsazia, ad esempio, ricevono i doni da Babbo Natale e da Pre Fouttard, che è l’assistente il cui compito è quello di ricordare loro come si sono comportanti durante l’anno. Invece gli adulti per scambiarsi i doni aspettano San Silvestro. Anche in Spagna i regali non vengono aperti a Natale, bensì all’Epifania, con i Reyes Magos che si occupano della consegna. Come accade anche in Italia, anche i piccoli inglesi hanno l’abitudine di lasciare una tazza di latte e dei biscotti per Babbo Natale, una carota invece per Rudolph, la sua renna. Ancor più differenze emergono se prendiamo a confronto l’Africa, dove il nostro tradizionale albero di Natale è sostituito da rami di palma con grandi fiori bianchi sopra. Qui la sera della Vigilia di Natale le famiglie si riuniscono per scambiarsi generi alimentari e vestiti. Uno scambio di doni molto intelligente, considerando che nulla viene accantonato.



