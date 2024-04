Feto nel freezer a Roma: coppia denunciata per occultamento di cadavere/ “Non volevamo lasciarlo”

Un ritrovamento shock per gli agenti del distretto Casilino di Roma, che dopo aver ricevuto una chiamata si sono precipitati in un appartamento della Borghesiana e hanno trovato, dentro al freezer, un feto. La mamma, un’infermiera di 40 anni, non voleva lasciare il suo bambino morto al quinto mese di gravidanza, a seguito di una complicazione nella gravidanza. Così la donna, che ha avuto un aborto nel bagno di casa, ha deciso di mettere quel corpicino di appena trenta centimetri nel congelatore, per tenerlo sempre vicino a sé.

Sulla vicenda, che si è consumata nella periferia sud est di Roma, stanno indagando polizia e procura. La donna, agli agenti, ha detto: “Volevo che restasse per sempre con noi. Non l’ho ucciso. Mi sono semplicemente sentita male e ho avuto un aborto spontaneo in casa“. Le forze dell’ordine hanno poi affidato il cadavere alla polizia mortuaria in attesa dell’autopsia per conoscere le reali cause della morte del bebè.

La donna si era recata al pronto soccorso con un’emorragia

Gli agenti che hanno ritrovato il feto nel freezer stanno ora indagando per occultamento di cadavere. Nel registro degli indagati, oltre alla donna, è stato iscritto anche il marito, come lei infermiere. La coppia non avrebbe reagito bene al lutto dopo aver a lungo desiderato quel bebé: questo li avrebbe resi poco lucidi e portati a compiere l’insano gesto di nascondere il suo corpino nel freezer. Secondo quanto riporta Roma Today, la donna si è presentata insieme al marito al pronto soccorso del policlinico Casilino con una forte emorragia, spiegando di essere caduta.

Nel reparto di ginecologia hanno però capito che quel flusso di sangue che non si arrestava era dovuto a un aborto spontaneo o a un parto prematuro. Hanno così inviato il referto medico agli investigatori del distretto di polizia del Casilino che una volta arrivati nei pressi dell’abitazione della donna hanno trovato tracce di sangue che hanno confermato i dubbi. Poco dopo, dopo una serie di domande, l’infermiera ha confessato di aver nascosto il corpicino nel congelatore, in un sacchetto di plastica. La donna è stata denunciata e sul feto è stata disposta l’autopsia.











