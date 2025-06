A Piacenza una macabra scoperta: il feto di un neonato gettato via nel cestino del bagno del pronto soccorso, cosa è successo

Una scoperta decisamente scioccante quella avvenuta nelle scorse ore in quel di Piacenza, presso l’ospedale: un feto senza vita, un bambino appena nato purtroppo morto. L’episodio è riportato in queste ore dai principali organi di informazione online, a cominciare da Fanpage, che specifica alcuni dettagli sulla vicenda, che si è verificata poco fa e di cui ci sono in realtà poche informazioni. A scoprire il feto sarebbe stata un’addetta delle pulizie dell’ospedale di Piacenza che stamane stava svolgendo delle azioni quotidiane di pulizia presso il nosocomio, cambiando anche il sacchetto del cestino.

Una volta entrata nel bagno del pronto soccorso ha effettuato la scoperta choc, un feto senza vita. A quel punto ha detto il tutto ai suoi superiori dopo di che sono state allertate le forze dell’ordine, che pochi minuti dopo si sono recati presso l’ospedale di Piacenza anche con il nucleo investigativo per i rilievi scientifici. Al momento non si hanno grandi informazioni su quanto accaduto, si sa che la scoperta macabra è avvenuta attorno alle ore 6:30 di oggi, giovedì 19 giugno 2025, e il feto era insieme ad alcuni stracci insanguinati.

FETO SENZA VITA NEL CESTINO DELL’OSPEDALE DI PIACENZA: SI INDAGA

Si è trattato chiaramente di un parto tenuto all’oscuro da qualche donna, o magari avvenuto in casa, dopo di che la stessa madre o chi per lei, ha preso il feto e l’ha buttato via come se fosse della spazzatura.

Fondamentali a riguardo saranno le videocamere di sorveglianza presenti all’interno del pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza e anche fuori, attraverso cui si proverà a capire se vi è qualche donna un po’ sospetta, magari che si aggira con un fare un po’ guardinga e agitata. Inoltre, il fatto che il ritrovamento del feto sia avvenuto stamattina presto fa pensare che il feto sia stato gettato via in un orario dove probabilmente l’ospedale non era così frequentato come appunto l’alba di oggi o tutt’al più la scorsa notte. Attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

