Feyenoord ufficiale Bosschaart, la scelta del nuovo allenatore

È arrivata nelle ultime ore la notizia del Feyenoord ufficiale Bosschaart come nuovo allenatore ad interim dopo l’esonero di Brian Priske avvenuto ieri nonostante la vittoria per 3-0 nella vittoria nel derby contro lo Sparta Rotterdam, la decisione arriva per via della sconfitta contro il PSV nel quarto di finale della KNVB beker, la coppa nazionale olandese, e per via di un percorso in campionato che li vede molto indietro rispetto alle rivali PSV e Ajax e in piena lotta per la terza posizione, l’ultima valida per la Champions League, ma che dovrebbe essere assicurata nelle idee della società.

Pascal Bosschaart è stato scelto in quanto bandiera del club di Rotterdam, è stato formato dal Feyenoord e ci ha giocato in diversi capitoli della sua carriera di cui la più significativa sicuramente i due anni dal 2004 al 2006, non ha una grande esperienza in panchina, è stato allenatore ad interim per il Cambuur in 14 partite nel 2021 e in 4 partite nel 2022, è stato poi chiamato dal Feyenoord come allenatore delle giovanili che ha seguito dal luglio 2024. Ora l’allenatore olandese è stato chiamato per sostituire Brian Priske e farà il suo esordio nell’andata degli spareggi del nuovo format della Champions League contro il Milan.

Feyenoord ufficiale Bosschaart, le mosse controverse della squadra di Rotterdam

La notizia del Feyenoord ufficiale Bosschaart si unisce ad altre scelte fatte dalla società che sembrano essere molto strane nella gestione di questa stagione, su tutte la cessione di Santiago Gimenez proprio al Milan, infatti il trasferimento del messicano, che sicuramente la squadra olandese si aspettava da un momento all’altro, è arrivato dopo i sorteggi e sembra strana quindi la scelta del Feyenoord di cedere il bomber proprio alla squadra che incontrerà nel prossimo turno di Champions League.

Sicuramente le richieste insistenti del messicano di essere ceduto hanno influito sulla fretta con cui gli olandesi hanno cercato di concludere l’operazione insieme anche all’arrivo in rosa di Julian Carranza, attaccante argentino sbarcato in Olanda dopo la fine del campionato MLS dove militava nei Philadelphia Union

Il Feyenoord negli ultimi anni sembrava poter creare un ciclo di vittorie in Olanda come in passato era riuscito l’Ajax e il PSV, ma forse gran merito dei successi degli anni passati va dato soprattutto ad Arne Slot, allenatore che questa estate è passato alla guida del Liverpool con cui sta dominando in Premier League e in Champions League. La scelta di Brian Priske poteva già essere considerata non all’altezza del suo predecessore, arrivando da esperienze con il Midtjylland, con lo Sparta Praga e con il Royal Antwerp.