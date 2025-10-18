L'attore Feyyaz Duman è un attore che prenderà parte alla trasmissione Verissimo e che racconterà alcuni aneddoti su lavoro e sulla vita privata.

Feyyaz Duman è un noto attore che parteciperà come ospite alla trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin e che andrà in onda sabato 18 Ottobre 2025. Feyyaz è uno degli attori della serie turca La Forza di Una donna, nota serie tv che sta avendo grandi risultati per quel che riguarda il pubblico italiano in questi mesi. Andiamo a conoscerlo meglio.

Feyyaz nasce a Mardin in Turchia il 15 Giugno 1982 ed ha 43 anni. La sua famiglia ha origini curde, l’uomo prima prendi il diploma e poi decide di intraprendere una carriera artistica, si iscrive al Conservatorio di Instanbul e si laurea in Studi di Danza Popolare. Dopo però decide di cambiare totalmente vita e si trasferisce in America dove cambia la sua vita.

Negli States inizia a studiare recitazione e resta li per oltre cinque anni. Debutta in un cortometraggio nel 1999 e debutta in tv nel 2017, poi ottiene maggior successo grazie alla serie La Forza di Una donna dove interpreta Arif e collabora con questo ruolo dal 2017 fino al 2020, poi nel 2023 partecipa nel ruolo di Behnam nella serie Io Sono Farah.

Feyyaz Duman e dettagli riguardo alla sua vita privata

Nel corso della sua vita Feyyaz Duman è sempre apparso molto riservato e non sappiamo molto riguardo alla sua vita privata se non che ha sposato Zozan Simsek e che i due – legati ormai da sei anni – hanno due figli. Conosciamo qualcosa di loro grazie all’account Instagram dove l’uomo ha postato qualche rara ma importante foto.

Feyyaz ha rilasciato qualche tempo fa un’intervista a Sorrisi e Canzoni dove ha dato qualche sua impressione riguardo il suo ruolo nella serie ed ha svelato: “Quando ho letto il copione ho capito che si trattava di una sceneggiatura potente, la storia di Bahar che lotta per sopravvivere con due figli rappresenta una vera e propria storia universale”.

L’attore ha poi continuato ed ha raccontato: “Cambia solo il linguaggio ma le emozioni, i sentimenti e le difficoltà sono sempre gli stessi, cosi come l’amore. E poi ci sono i temi della povertà e in generale questa serie pone l’accento su tematiche sociali di grande attualità”, ha concluso l’attore.