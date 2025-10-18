Zozan Simsek è la moglie di Feyyaz Duman, noto attore conosciuto in Italia con il ruolo di Arif nella serie tv La Forza di Una donna.

Zozan Simsek è la moglie dell’attore Feyyaz Duman, protagonista nella trasmissione Verissimo nel prossimo episodio di sabato 18 Ottobre 2025. L’attore è diventato famoso grazie alla serie turca La Forza di una Donna dove ha interpretato l’attore Arif ed ha pian piano ottenuto un grande successo.

Nel corso della serie Feyyaz ha attirato l’interesse da parte del pubblico femminile, sia per il suo modo di lavorare che per la sua avvenenza ed ha attirato cosi grande interesse. Molti non sanno però che l’uomo è sposato ed è legato da diversi anni a Zozan Simsek, una donna che comunque non è legata al mondo dello spettacolo.

Delitto di Garlasco, Vitelli “Omicidio Chiara come un libro giallo”/ “Alberto Stasi non l'ha uccisa”

Negli anni Feyyaz è sempre stato molto riservato, attento a parlare il meno possibile della sua famiglia e provando in tutti i modi a mantenere la giusta privacy nei loro confronti. Qualche dettaglio è trapelato, soprattutto grazie ai social che oggi giorno lasciano trapelare qualche piccola informazione. Non ci sono però interviste pubbliche dell’attore riguardo la sua famiglia.

Genitori Raz Degan, chi sono/ La separazione dopo la nascita dei tre figli

Zozan Simsek e il dolce scatto con Feyyaz Duman, chi è la moglie

Non ci sono informazioni sul web riguardo il rapporto tra Feyyaz Duman e sua moglie Zozan Simsek. I due si conoscevano da tempo a quanto pare e si sono sposati nel 2019. Sono più uniti che mai e la coppia ha due figlie, Narin e Nèrgiz ma non si conosce l’età di entrambe. Zozan ha un profilo Instagram ma privato.

La donna ha solo 329 follower e non ha alcun legame con il mondo dello spettacolo. Duman ha pubblicato una foto nel 2019 riguardo il suo matrimonio dove lui e sua moglie sono bellissimi negli abiti da sposa e con uno smagliante sorriso. L’uomo ha pubblicato il post con un semplice cuore accanto e nessuna didascalia.

Cindy Stuart, chi è la fidanzata di Raz Degan/ "Amore nato per caso a Bali"

L’attore di La Forza di una Donna ha ottenuto grandi consensi tra il pubblico femminile ma non molti conoscevano questo dettaglio riguardo la sua vita privata e magari lui ne parlerà durante la trasmissione Verissimo.