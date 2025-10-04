Feyza Sevil Güngör, chi è l'attrice turca famosa soprattutto per il ruolo di Oylum in Tradimento ospite a Verissimo: "Cresciuta con interessi e paure"

Feyza Sevil Güngör è una delle attrici turche più apprezzate e amate anche dal pubblico italiano. Nel nostro Paese, infatti, è diventata conosciuta ai più per aver interpretato il ruolo di Oylum nella serie turca “Tradimento”, che ha ottenuto un successo importante proprio in Italia. Nata nel 1997 nella capitale, Ankara, Feyza ha conseguito il diploma e si è poi iscritta alla facoltà di psicologia, conseguendo la laurea. Da sempre appassionata di recitazione, dopo aver ottenuto appunto il titolo accademico ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, studiando inoltre anche doppiaggio.

Dopo aver esordito nella serie turca Savaşçı, rimanendo nel cast dal 2019 al 2021, Feyza è stata scelta per interpretare la protagonista di “Tradimento”, Oylum. Dopo l’esperienza sul set dell’amatissima serie televisiva, è stata scelta per la serie, sempre turca, Vicdansiz. Dunque, in poco tempo Feyza Sevil Güngör è riuscita a farsi conoscere dal pubblico e amare non solamente in Patria, dove è un’attrice molto apprezzata e conosciuta, ma anche fuori dai confini nazionali.

Feyza Sevil Güngör, chi è l’attrice: “Da bambina ero una pallavolista”

Raccontando qualcosa in più di lei e sulle sue passini a Verissimo, Feyza Sevil Güngör ha rivelato: “Mio padre era un ex pallavolista e io, a 7-8 anni, ho cominciato a giocare e per circa 15 anni l’ho fatto a livello professionale. Poi purtroppo ho avuto un infortunio e ho dovuto lasciare la pallavolo. Ma il destino mi ha riservato altre sorprese e ora che sono arrivata a questo punto della mia carriera, voglio sognare in grande“.

Ed a proposito della sua vita privata e del rapporto con la sua famiglia, in una recente ospitata a Verissimo, l’attrice turca che interpreta Oylum in Tradimento ha ammesso che i suoi genitori l’hanno protetta troppo è che per questo motivo è cresciuta piena di paure e insicurezze: “Sono una ragazza che è sempre stata molto protetta dai genitori e per questo sono cresciuta con alcune paure. Crescendo avevo tantissimi impegni – tra scuola, pallavolo, equitazione -, quindi ho conosciuto l’amore tardi. Mi sarebbe piaciuto vivere quest’emozione prima.” Per fortuna crescendo è riuscita ad avere maggior consapevolezza in se stessa.

