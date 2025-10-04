Feyza Sevil Gungor si racconta a Verissimo: "Sono stata una bimba sola, ma l'amore non mi è mancato"

Feyza Sevil Güngör e Caner Sahin hanno fatto tappa a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, l’attrice si è raccontata nel programma di Canale Cinque, cogliendo l’occasione per aprirsi ancora una volta al pubblico italiano: “Sto imparando piano piano un po’ di Italiano, sono molto felice in questa mia fase di vita”. L’attore Caner Sahin ha raccontato: “Ero l’ultimo arrivato in famiglia, ero dispettoso e una peste da piccolo, ne combinavo di tutti i colori. Fare l’attore non era nei miei piani, non ci avevo mai pensato prima, mi sono iscritto poi a un’accademia ed è iniziato tutto”. La stessa attrice ha rivelato nel programma della Toffanin: “Sono figlia unica e sempre stata solitaria, quando lo sei alla fine i cugini e i tuoi amici diventano come fratelli, ero così sola che avevo degli amici immaginari in realtà, avevo anche un amico immaginario e con lui facevo tutto, mangiavo, dormivo, parlavo, ero una bimba sola ma sono stata molto amata. Alla fine mi sono laureata in psicologia, non pensavo alla carriera da attrice, la vita per me ha avuto degli altri piani”.

Filippo Magnini, la dichiarazione alla moglie Giorgia Palmas/ "Con lei anni più belli e difficili della vita"

Feyza Sevil Gungor aveva raccontato nel salotto di Verissimo in passato alcuni retroscena riguardo alla sua vita: “Mio padre era un ex pallavolista e io, a 7-8 anni, ho cominciato a giocare e per circa 15 anni l’ho fatto a livello professionale. Poi purtroppo ho avuto un infortunio e ho dovuto lasciare la pallavolo. Ma il destino mi ha riservato altre sorprese e ora che sono arrivata a questo punto della mia carriera, voglio sognare in grande. Rapporto con Caner Sahin? Siamo sempre stati grandi amici anche fuori dal set di Tradimento. Siamo single entrambi, in passato tra di noi c’è stata molta intesa, eravamo sempre sul set, passavamo delle ore insieme, c’è stata tanta intesa, magari qualcosa potrebbe essere successo ma abbiamo capito di non voler prendere quella strada, speriamo che la nostra amicizia duri per tutta la vita” le parole dei due attori di Tradimento a Verissimo.

Ilary Blasi annuncia la sua ospitata ad Amici 25: ma fa una gaffe/ La storia diventa virale

Feyza Sevil Gungor e il rapporto con la famiglia

Già in passato a Verissimo ha raccontato a Verissimo quanto sia sempre stato forte il suo legame con la famiglia, i genitori che l’hanno protetta in ogni occasione essendo anche figlia unica:

“Sono una ragazza che è sempre stata molto protetta dai genitori e per questo sono cresciuta con alcune paure. Crescendo avevo tantissimi impegni – tra scuola, pallavolo, equitazione -, quindi ho conosciuto l’amore tardi. Mi sarebbe piaciuto vivere quest’emozione prima” ha raccontato l’attrice nel programma di Canale Cinque.

Delitto di Garlasco/ Palmegiani: “Unghie di Sempio su Chiara? Non lo penso più, ecco perchè”