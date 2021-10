FI, ELETTI BOLOGNA 2021/ Risultati Comunali nomi consiglieri: Stanzani e Giorgetti

RISULTATI COMUNALI BOLOGNA 2021: PREFERENZE FI

Le Elezioni Comunali Bologna 2021 non hanno regalato grandi soddisfazioni a FI, che ha sostenuto il candidato sindaco del centrodestra Fabio Battistini, il quale in base ai risultati ha ottenuto il 29.11% a fronte del 62.96% conquistato dal candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore, che ha vinto al primo turno. Forza Italia, da parte sua, ha collezionato soltanto 5561 voti (il 3.79%). Un dato che dovrebbe consentirgli di acquisire un solo seggio al Consiglio Comunale.

FI, ELETTI NAPOLI 2021/ Risultati Comunali e preferenze: Brescia e Guangi al top

A dividersi oltre la metà dei voti ottenuti da FI alle Elezioni Comunali Bologna 2021 sono stati i due candidati consiglieri Ilaria Giorgetti e Nicola Stanzani, rispettivamente con il 30.68% e il 30.78% delle preferenze. Da capire, dunque, cosa accadrà alla formazione del prossimo Consiglio Comunale. Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati del Partito Democratico. (Agg. di Chiara Ferrara)

Eletti Salerno 2021, seggi nuovo Consiglio/ Elezioni Comunali: preferenze consiglieri

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale. Dati: Roma – Milano – Napoli – Torino – Bologna

CANDIDATI CONSIGLIERI FI A BOLOGNA

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Bologna 2021, la situazione vede la sfida tra il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Lepore e quello del centrodestra, appoggiato da FI l’imprenditore Fabio Battistini, per prendere l’eredità di Virginio Merola e per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri di FI alle elezioni comunali Bologna 2021, che vede come capolista Ilaria Giorgetti. Gli altri nomi sono: Giorgio Spallone; Daniele Aiello, Luca Alberti, Giovanni Balboni, Sara Bartolomei, Costanza Bendinelli, Fabio Brunelli, Maria Bugiada, Tiziano Fabio Carbone, Giuseppe Carmina detto Pippo, Annamaria Cesari, Elisa D’Ambrosio, Erika Falco, Bruno Fantinelli, Marco Grandi, Angela Graziani, Antonio Gregorio, Gigliola Grillini, Paola Guerra, Patrizia Gumierato, Angelo Lenge detto Stule, Moreno Masotti, Marco Montanarini, Fausto Monti, Carla Pistorizzi, Carlo Pupo, Francesca Ragazzi, Carmine Romeo, Giovanni Salvagni, Giuseppe Seminaroti, Nicola Stanzani, Giandomenico Testa, Francesco Valtancoli, Andrea Ventura, Alessio Vincenzi.

FI, CONSIGLIERI ELETTI MILANO 2021/ Risultati Comunali e preferenze: Bestetti primo

ELETTI E PREFERENZE FI ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Bologna 2021, torniamo al 2016. La vittoria al ballottaggio andò a Virginio Merola, appoggiato dal centrosinistra, con il 54,64% contro la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni (che poi ha sfidato Stefano Bonaccini alle Regionali in Emilia Romagna) con il 45,36%. Per FI, che andò all’opposizione in Consiglio comunale, l’eletto come consigliere comunale fu Marco Lisei e non vennero riconfermati Lorenzo Tomassini e Daniele Carella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA