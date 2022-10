Fiamma Izzo, chi è/ La carriera da soprano e il ritorno al doppiaggio

Fiamma Izzo: la carriera come soprano

Fiamma Izzo, insieme alle sorelle Simona, Rosella e Giuppy, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata odierna, venerdì 21 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Figlia di Renato Izzo e Lilian D’Amico, Fiamma (all’anagrafe Fiammetta) ha iniziato a lavorare come doppiatrice a 4 anni. Ma anche la musica è sempre stata la centro della sua vita. Diplomata al Conservatorio Santa Cecilia, Fiamma è stata anche un soprano, una delle ultime scoperte del grande direttore Herbert von Karajan: “Aver studiato e cantato con il Maestro è una delle cose più belle della mia vita, la stima che aveva per me, le emozioni che mi ha regalato…”, ha raccontato in un’intervista a Mozart 2006. Fiamma si è dedicata alla lirica da quando aveva 14 anni fino ai 36, poi ha lasciato questo mondo per dedicare più tempo alle figlie ed è così tornata al doppiaggio. Ha tre figlie: Rossa (anche lei doppiatrice) e Lilian Caputo e Anita Valenzi.

Fiamma Izzo: il ritorno al doppiaggio

Nella sua carriera Fiamma Izzo ha doppiato Jennifer Beals in “Flashdance”, Lori Singer in “Footloose” e Joanna Riding in “Into the Woods”. Da anni si occupa principalmente alla direzione del doppiaggio e all’adattamento dei dialoghi. “Il mio amore oggi è l’adattamento, a me piace tantissimo trovare le soluzioni nelle traduzioni. L’adattamento è quando vediamo un film in inglese e dobbiamo mettere nella bocca inglese l’italiano. La produzione decide a chi affidarlo, dopo di che per 15 giorni c’è l’adattamento. È molto difficile, ogni frase me la studio 15/20 volte. Dal bravo all’eccellenza c’è un piccolo passo e quello è il più duro di tutti”, ha detto a Serena Autieri in una puntata di Dedicato su Rai 1.

