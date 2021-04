Fiamma Izzo, le figlie Rossa e Lilian Caputo, Anita Valenzi/ Tutte doppiatrici

Fiamma Izzo, figlia del doppiatore Renato Izzo, ha avuto tre figlie: Rossa e Lilian Caputo (nate dal suo primo matrimonio con Giovanni Caputo) e Anita Valenzi, nata nel 2006. Le tre figlie hanno seguito le orme materne e sono diventate doppiatrici. Rossa Caputo, nata a Roma il 28 agosto 1992, ha debuttato come doppiatrice nel 2003 nel film d’animazione “Koda, fratello orso”, nel cui cast erano presenti la madre Fiamma e il nonno materno Renato. Ha doppiato numerosi ruoli da protagonista in film, sia recitati che d’animazione, e serie tv. Tra le attrici doppiate da Rossa, ricordiamo: Juno Temple, Dakota Johnson, Saoirse Ronan, Shailene Woodley, Cara Delevingne, Dakota ed Elle Fanning. Come gran parte della famiglia Izzo, Rossa è socia della Pumais Due, attuale incarnazione della società di doppiaggio Gruppo Trenta fondata nel 1980 da Renato Izzo.

Le figlie di Fiamma Izzo: tre doppiatrici.

Lilian Caputo, nata a Roma il 30 dicembre 1994. Nella sua carriera ha doppiato alcuni film d’animazione come “Lilo & Stitch”, “Chicken Little – Amici per le penne”, “Koda, fratello orso 2” e “Il mio vicino Totoro”. Tra le attrici da lei doppiate ricordiamo: Saoirse Ronan in “Espiazione”, Taylor Momsen in “Il Grinch”, Abigail Breslin e Chloe Moretz. Da alcuni anni ha lasciato il doppiaggio e vive a Los Angeles. Rossa e Lilian sono nate dal matrimonio di Fiamma Izzo con Giovanni Caputo, psichiatra e psicologo analista esperto di disturbi alimentari. Anita Valenzi, classe 2006, è la terza figlia di Fiamma Izzo e anche lei, nonostante la giovanissima età, ha già debuttato come doppiatrice. Ha lavoro nei film, di animazione “Cattivisismo me 2”, “Frozen – Il regno di Ghiaccio” e il seguito “Frozen II – Il segreto di Arendelle”. Tra le attrici da lei doppiate: Cameron Seely in “The Greatest Showman”, Amy Jayne in “Bridget Jones’s Baby” e Natalya Wallace in “Les Misérables”.

