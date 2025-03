“L’albero delle noci“, canzone che Brunori Sas ha portato a Sanremo 2025 è dedicata alla figlia Fiammetta. La piccola è nata nel 2021 e ha stravolto la vita del cantautore e della moglie Simona Marrazzo che lo segue artisticamente ormai da diversi anni condividendo anche l’etichetta discografica del compagno, la Picicca Dischi. La donna pare avere un ruolo importantissimo nella carriera del cantante, e da qualche anno i due hanno coronato il loro amore con la nascita della piccola Fiammetta. “Nei tuoi occhi di mamma adesso splende una piccola fiamma“, recita l’inizio della canzone di Sanremo.

Brunori Sas, chi è? Moglie Simona Marrazzo e figlia Fiammetta/ "Canto l'amore per la mia famiglia"

Il brano è finito tra i primi cinque nella classifica della kermesse e parla dell’amore di un padre nei confronti della figlia, ma non solo. La canzone parla anche delle paure che un papà può avere nei confronti di una nuova vita da crescere, rivelando anche il lato più difficile dell’essere diventato padre. Molti hanno criticato il brano accusando il cantautore di plagio per via della somiglianza con la canzone “Rimmel” di Francesco De Gregori, anche se ad ingannare potrebbe essere stato il timbro di voce del cantautore, incredibilmente simile a quello del celebre autore.

Brunori Sas, l’album dedicato alla figlia Fiammetta: “Manca la canzone melensa e siamo a posto”

Fiammetta, la figlia di Brunori Sas, è nata nel 2021, più precisamente il 15 ottobre. Per il cantautore è stato un momento estremamente importante anche da quello che si evince dal testo della canzone dedicata alla bambina. Lo stesso Brunori aveva scritto un messaggio in un post poco dopo la nascita di Fiammetta: “Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in ventiquattro ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me”, si legge in una didascalia su Instagram. Poi continua: “Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto“.

Dopo pochi mesi dalla nascita della bimba, Brunori Sas ha pubblicato un album completamente dedicato a lei. Si intitola “Baby Cip!” ed è stato pubblicato nel 2021. Il disco è una vera e propria raccolta dei brani del cantante rivisitati in versione “Ninna Nanna“, e il ricavato delle vendite è stato donato all’ospedale di Cosenza, al reparto di neonatologia per aiutare la ricerca. La figlia di Brunori Sas, Fiammetta, compie quattro anni quest’anno ed è l’amore della vita del suo papà. Lo stesso cantautore ha raccontato che dopo Sanremo 2025, la bimba lo ha chiamato al telefono dicendogli: “Sei il mio eroe“.