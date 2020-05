FIAMMETTA CICOGNA/ Da Ibiza: “Un pezzo del mio cuore è sempre triste…”

Pubblicità

Fiammetta Cicogna, conduttrice, modella e attrice originaria di Milano, è da poco diventata mamma di due gemelline. In questo momento si trova ad Ibiza proprio con Gaia e Gioia – questi i nomi delle sue figlie – e da lì invia un videomessaggio a Verissimo – le storie per raccontare qualcosa della sua vita attuale. Le bambine sono nate nell’isola spagnola nel settembre scorso. A pochi mesi dal parto, Fiammetta è già tornata super in forma, tant’è che alcuni tabloid non hanno potuto fare a meno di notare (e riportare) l’apparente ‘stranezza’. In questo momento, la modella soggiorna in una grande villa vista mare e immersa nel verde, ma il suo cuore è idealmente rivolto all’Italia. Con l’inizio del lockdown, infatti, nemmeno lei ha potuto fare ritorno nel bel paese. “Oggi è uscito il sole, abbiamo fatto un picnic sulla terrazza”, ha scritto in uno dei suoi post su Instagram, “ma per quanto grata io possa essere della meraviglia che mi circonda in questa foto, un pezzo del mio cuore è sempre cullato dalla tristezza e dal dolore…”.

Il lockdown social di Fiammetta Cicogna

“Sette mesi dopo, con le mie colombine sorridenti, sull’Isola dove sono nate, con cuore (e canottiera) nella nostra bella Italia”, si legge ancora sotto una delle foto postate sul popolare social network. Fiammetta Cicogna descrive come non troppo appagante la sua vita in quarantena. E coi follower mette subito in chiaro che quella che vedono non è la tutta la realtà: “Qui sui social faccio come sul set o sul palco, appendo Fiammetta dietro le quinte ed entro con quella che seguite voi, sempre a mille, tutta contenta, impegnata, ma leggera… la stessa che vedono le mie bambine, fare la mamma per me in questo momento è il ruolo più importante che abbia mai preso, i nostri piccoli si meritano di crescere in un clima di amore, speranza, gioco, rispetto… se ci assale lo sconforto, non facciamolo davanti a loro”.

Fiammetta Cicogna rivolge un pensiero alla famiglia

Fiammetta Cicogna è diventata mamma per la prima volta all’età di 31 anni. Ciò che più le pesa, in questi momenti, è forse non poter condividere i bei momenti della sua vita da madre con la sua famiglia d’origine. Così, mentre trascorre questo periodo di emergenza confinata sull’isola delle Baleari, Fiammetta rivolge spesso il pensiero a chi ha lasciato a casa. Anche pubblicamente: “La domenica della famiglia italiana”, commenta proprio in questo giorno, “è con la nonna, la zia, lo zio con il figlio rompi…, la cognata sempre connessa, il nonno che legge ad alta voce gli articoli di giornale, poi magari passa il vicino per il caffè, la sorella col cane che ti porta via le sneakers nuove… a me mancano tutti”.



