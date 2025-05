Nuovo amore per Fiammetta Cicogna, la splendida attrice e conduttrice è stata pizzicata insieme al fondatore di Twitter per le vie di Milano dal settimanale Chi, Jack Dorsey. Sulla rivista sono state pubblicati alcuni loro scatti che non lasciano alcun dubbio, la loro non è solo una semplice amicizia ma c’è qualcosa di più.

Mentre passeggiano per le strade di Milano sorridono e sembrano essere molto complici, il settimanale Chi fa sapere che i due hanno fatto shopping in centro e subito dopo hanno pranzato insieme in via Montenapoleone, dal Salumaio. La rivista li ha tenuti d’occhio per diversi giorni durante i quali si sono incontrati più volte, anche davanti a Palazzo Parigi, l’hotel dove Dorsey alloggiava. Fiammetta Cicogna e il fondatore di Twitter hanno pranzato di nuovo insieme e dopo qualche altro giretto in centro si sono salutati nell’auto di lei con un bacio passionale.

Fiammetta Cicogna, la ‘relazione’ con Jack Dorsey e l’addio con l’ex compagno Carl Hirschmann

Gli scatti che ritraggono Fiammetta Cicogna e Jack Dorsey in atteggiamenti intimi risalgono a qualche giorno fa, poco prima del 37esimo compleanno dell’influencer e conduttrice che ha festeggiato sul lago di Coma. Alla festa erano presenti gli amici dell’attrice e le figlie Gaia e Gioia, nate dalla sua passata storia d’amore con Carl Hirschmann, non è però noto se fosse presente anche il suo ‘nuovo amore’.

Al momento Fiammetta Cigogna non ha ancora ufficializzato la storia d’amore con il creatore di Twitter, non è noto se si stiano ancora frequentando o se il loro rapporto sia già solido. L’attrice nel 2023 è tornata single e non è stato facile affrontare la fine della sua relazione sentimentale con il padre delle sue figlie. In più occasioni ha fatto sapere che nonostante fossero innamorati si facevano del male a vicenda perché il loro era un rapporto tossico. Inoltre, lei non tollerava che l’ex compagno sentisse la necessità di frequentare anche altre donne.