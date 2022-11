Fiammetta Orsini e Francesca Prini, malattia e chi sono i finalisti Tu si que vales 2022/ La fibrosi cistica

Fiammetta Orsini e Francesca Prini, Finale Tu si que vales 2022: attesa per la loro esibizione

Fiammetta Orsini e Francesca Prini proporranno nella finale di Tu si que vales 2022 una tra le performance più attese. Le due donne si sono presentate nel corso della settima puntata con un’esibizione non solo emozionante ma anche di alto livello qualitativo e tecnico. Sono entrambe infatti professioniste e pluripremiate nell’ambito della pole dance, oltre che amiche legate da un grande affetto. La performance è stata inoltre accompagnata dal toccante racconto di Francesca; da diverso tempo infatti la sportiva è alle prese con i sintomi della fibrosi cistica, malattia che l’ha di fatto arenata anche dal punto di vista professionale e competitivo.

Destreggiandosi insieme alla collega con una sintonia incredibile ha quindi voluto mandare un messaggio di speranza ma soprattutto di forza. Ha infatti spiegato quanto nonostante tutto bisogna sempre lottare contro gli ostacoli e i limiti che possono presentarsi nella vita. La rappresentazione ha avuto proprio il fine di veicolare tali aspetti e l’impresa è decisamente riuscita con successo. Le creazioni con il supporto del palo hanno stupido il pubblico così come la giuria, entusiasmata e al contempo emozionata vista l’importanza del significato della performance.

Maria De Filippi la più “toccata” da Fiammetta Orsini e Francesca Prini

Le prove di Fiammetta Orsini e Francesca Prini a Tu Si Que Vales 2022 tra tutti i giudici hanno colpito Maria De Filippi che è sembrata quella più “toccata” dal tema oltre che pienamente sorpresa della bellezza dell’esibizione. Anche Gerry scotti ha applaudito con sentimento la rappresentazione artistica ma ha avuto anche altrettante parole d’elogio per il coraggio dimostrato dalle ragazze. In particolare, si è soffermato su quanto sia difficile nella società odierna trasmettere messaggi così importanti e chiaramente altrettanto educativi. Il modo migliore è appunto quello dell’arte. Al termine delle votazioni infatti la coppia di sportive ha ottenuto il 100% delle preferenze accedendo definitivamente alla fase finale della competizione. Il livello artistico e professionale dimostrato dalle due amiche è senza dubbio eccellente; tra i concorrenti pronti per la finale risultano infatti tra le più preparate e promettenti. Il tema della pole dance offre infatti una varietà di coreografie su basi musicali e con messaggi da veicolare piuttosto vari.

E’ quindi plausibile pronosticare qualcosa di altrettanto spettacolare anche per la tanto attesa finale. Sui social molti hanno apprezzato sia il significato della loro presenza sia l’elevato spessore dal punto di vista tecnico e artistico. Risultano infatti tra i concorrenti preferiti e più vicini ad essere considerati possibili vincitrici. Tutto dipenderà dalla qualità della prossima rappresentazione e dal nuovo messaggio sottinteso.

