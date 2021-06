Fiano Romano, incendio sull’A1: tir in fiamme/ Video Casello distrutto, lunghe code

Incendio al casello di Fiano Romano sull’Autostrada del Sole (A1) nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 giugno 2021: in particolare, attorno alle 15 un tir di grosse dimensioni (un autoarticolato di 35 quintali) è stato, per ragioni ancora da accertare e al vaglio delle forze dell’ordine, completamente avvolto dalle fiamme proprio nei pressi dell’uscita sulla diramazione Nord. Un’altissima nube nera era visibile a diversi chilometri di distanza, con il fumo che ha invaso la zona in cui è divampato il rogo, rendendo inevitabilmente complicata, per non dire impossibile, la circolazione anche per coloro che stavano viaggiando da Roma verso Rieti o stavano compiendo il tragitto inverso.

La presenza del fuoco e delle fiamme ha inevitabilmente stoppato numerosi automobilisti, rimasti incolonnati sotto il sole cocente anche per cinquanta minuti, che hanno osservato con i loro occhi ben tre corsie di pedaggio andare completamente distrutte a causa del violento incendio che, stando alle prime informazioni che giungono dalla Capitale, non avrebbero fortunatamente causato feriti, neppure il conducente dello stesso autoarticolato, che avrebbe abbandonato la cabina di guida in tempo prima di rimediare ustioni.

INCENDIO AL CASELLO DI FIANO ROMANO: VIGILI DEL FUOCO DOMANO IL ROGO

Del casello di Fiano Romano sull’A1 resta ormai poco e niente a seguito dell’incendio che ha colpito in prima battuta un tir nel pomeriggio odierno, estendendosi poi alla struttura. Sul posto si è registrato l’intervento dei vigili del fuoco con due squadre e due autobotti .Si trattava, in particolare, delle squadre operative 5A e 6A, che, con l’ausilio delle autobotti, hanno domato il rogo, che ha letteralmente “mangiato” l’autocarro di 35 quintali e danneggiato la barriera autostradale. Lo annunciano anche gli stessi vigili del fuoco su Twitter, con il seguente messaggio: “#Roma, intervento dei #vigilidelfuoco in corso presso l’uscita dell’autostrada A1 di Fiano Romano per un mezzo pesante in fiamme. Danni alle strutture del casello, nessuna persona coinvolta“. Chiaramente, sul posto si è registrato l’arrivo anche della Polizia Stradale per regolamentare la viabilità e il traffico in un contesto quantomeno complicato.

