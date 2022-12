Fiat 131 chi è? Con “Pupille” in gara a Sanremo Giovani/ “E’ una dedica d’amore”

Chi è Fiat 131 con “Pupille” in gara a Sanremo Giovani 2022

Fiat 131 con “Pupille” in gara a Sanremo Giovani 2022. Alfredo Bruno, questo il suo vero nome, è un cantautore calabrese che per il nome d’arte si è ispirato alla superstite automobile del nonno Alfredo, che è stata luogo e testimone delle prime ed innumerevoli avventure sotto le note indimenticabili di Lucio Dalla. Il cantautore punta alla vittoria che gli darà il lasciapassare per accedere al palcoscenico del Teatro Ariston in gara tra i big di Sanremo 2023. Nel 2022 ha scritto canzoni per diversi artisti della musica italiana e non solo, visto che ha trionfato con il brano “Caramelle’ il Contest di Radio Deejay “Deejay on stage” che gli ha permesso di entrare nella Top 20 dei brani più trasmessi dalle Radio Italiane.

Sanremo giovani 2023, chi sonoi finalisti?/ Tre posti tra i Big in palio

Una carriera in ascesa quella di Fiat 131 che ha raccontato anche l’emozione provata quando ha scoperto di essere stato scelto tra i 12 finalisti della puntata speciale di Sanremo Giovani. “Ho urlato dalla gioia. Andare a Sanremo è il sogno di sempre” – ha detto il cantautore calabrese.

Fiat 131 parla di Pupille

Fiat 131 è pronto a conquistare uno dei posti disponibili per accedere al Festival di Sanremo 2023. Il cantautore calabrese, infatti, si gioca il tutto per tutto con il brano “Pupille” durante la finalissima di Sanremo Giovani, il Contest condotto da Amadeus in prima serata su Rai1. In gara porta il brano “Pupille”, una canzone che ha raccontato così: “una dedica d’amore. In qualsiasi relazione, un amore come un’amicizia, possono esserci delle incomprensioni tanto da fare allontanare due persone. Il brano è un invito a guardarsi negli occhi e ritrovare il dialogo. Un messaggio importantissimo”.

Sanremo 2023, gli ex Amici fuori da Sanremo Giovani/ Chi sono gli eliminati Aisha..

Oltre a Sanremo 2023, il cantautore calabrese ha tanti altri sogni nel cassetto tra cui: “Fiat131 vuole comunicare i propri stati d’animo, le proprie emozioni”.

LEGGI ANCHE:

Sanremo 2023, Amadeus annuncia gli 8 finalisti Giovani/ La data della finalissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA