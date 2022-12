Fiat 131, perché si chiama così?/ “La macchina del nonno su cui ascoltavo Dalla”

FIAT 131: perché ha scelto questo pseudonimo?

FIAT 131 è lo pseudonimo di Alfredo Bruno, cantautore calabrese tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani 2022, in gara con il brano “Pupille”. Classe ’93, con il singolo “Caramelle” si è aggiudicato la vittoria a DEEJAY ON STAGE 2022, il popolare contest di Radio Deejay diretto da Linus, che si tiene ogni anno a Riccione. Intervistato da Spaghetti Mag, Alfredo ha svelato a cosa si ispira il suo pseudonimo: “In realtà la Fiat 131 era la macchina di mio nonno. Quando ero bambino in casa mia c’era questa macchina, che non era quella principale, perché era già vecchiotta, ma rimase da noi quasi come una reliquia. Era già considerata una macchina d’epoca, non era già più in produzione, quindi restò nel nostro garage per tantissimi anni”. E ha aggiunto: “Era bellissima, color carta da zucchero con gli interni color cammello, quando dopo 20 anni abbiamo dovuto rottamarla è stata una tragedia”.

FIAT 131: perché ha scelto questo pseudonimo?

Ma alla storico auto del nonno, è legato anche il primo ricordo di Alfredo Bruno: “Mi ricordo queste traversate dal paesino fino in città a Cosenza ascoltando le musicassette di Dalla e Pino Daniele di mio padre, che è un appassionato di musica cantautorale. Dunque ho questa immagine di me da bambino che urlo in macchina disperato sulle canzoni di Dalla ed è questo che rappresenta per me Fiat 131”, ha raccontato a Spaghetti Mag. rimasta per tanti anni nel garage, la Fiat 131 del nonno è diventata luogo perfetto per “nascondersi di noi cuginetti della famiglia da bambini e poi luogo perfetto per appartarsi durante i primi amori”. Alfredo Bruno, in arte Fiat 131, fa parte dell’etichetta discografica ‘Isola degli artisti’.

