Fiat 600, avvistata l’erede della 500X/ Il nuovo B-SUV pronto a fare il suo esordio

E’ stata svelata, ovviamente non in maniera intenzionale, quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti la nuova Fiat 600. Come si legge sulle pagine dell’agenzia di stampa italiana Ansa, in Germania è stata avvistata la versione definitiva del SUV compatto torinese del gruppo Stellantis, quindi senza la pellicola camouflage che solitamente viene apposta sulle auto per celarne le forme. Si tratta di fatto dell’erede della 500 X, quindi un piccolo sport utility vehicle compatto, fra le categorie che più tirano sul mercato italiano.

Al momento comunque si sa ben poco, a cominciare dal nome, Fiat 600, che non è stato ancora ufficializzato da Stellantis, ne tanto meno la data di annuncio, anche se alcune indiscrezioni, come riferisce il sito de L’Avvenire, fanno pensare ad un probabile lancio il prossimo 4 luglio, data importante per lo storico marchio di automobili torinese. La cosa certa è che la produzione scatterà a breve e la vendita dovrebbe avvenire entro l’inizio dell’anno venturo, quindi fra poco meno di 12 mesi. Dalla foto apparsa in rete, molto probabilmente riferente un evento promozionale, (magari la registrazione di una pubblicità), appaiono evidenti le similitudini con la Fiat 500X a cominciare dalle dimensioni, con la nuova B-SUV che dovrebbe essere lunga 4,3 metri, e delle forme molto morbide.

FIAT 600, SARA’ ELETTRICA E TERMICA: LE PROBABILI VERSIONI

A livello di novità troviamo invece i fari anteriori che si allungano sul parafango, seguendo il cofano, e si nota anche una luce supplementare vicino al finestrino laterale. Per quanto riguarda le motorizzazioni, non vi sono notizie ufficiali ma la Fiat 600 dovrebbe affiancare ad una versione termica anche una elettrica.

Ipotizzabile un propulsore da 156 cavalli con batteria da 54 kWh e un’autonomia di 400 chilometri nel ciclo Wltp, lo stesso che monta la Jeep Avenger, costruita sulla piattaforma e-Cmp nello stabilimento polacco di Tychy. La versione termica dovrebbe essere invece caratterizzata da un 1,2 tre cilindri benzina da 100 cavalli.

