Fiat 600 e Topolino presentate ufficialmente/ Video, il nuovo B-SUV e il piccolo quadriciclo

Con una diretta video streaming è stata ufficialmente svelata la Fiat 600, il nuovo B-SUV della casa torinese che andrà a prendere il posto della 500X. Una vettura proposta in due versioni entrambe full electric. Le dimensioni sono più o meno le stesse della Jeep Avenger, vettura con cui condivide la stessa piattaforma presso lo stabilimento polacco di Tychy. Stiamo parlando quindi di un’auto da 4,17 metri di lunghezza, metratura che permette un confortevole spazio per 5 persone, perfetta quindi da usare sia in città quando nei lunghi viaggi. Come detto sopra la Fiat 600 sarà full electric con una batteria da 400 km (ciclo combinato WLTP) e di oltre 600 km in città (ciclo urbano WLTP). Due gli allestimenti, a cominciare da “La Prima”, con maggiori optional e maggiori possibilità di personalizzazione a livello di colori, e che sarà proposto a partire da 40.950€.

La “RED”, invece, (il modello “base”), sarà proposto a esattamente 5.000 euro in meno. Il sistema di ricarica è fino a 100 kW, di conseguenza si potrà ricaricare la batteria fino all’80 per cento in meno di mezz’ora. La potenza del motore è di 115 kW, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9 secondi netti. Tanti i dettagli che spiccano nella nuova Fiat 600, come ad esempio il badge 600 cromato che troviamo sull’anteriore che sulle fiancate, quindi i fari a LED, con tanto di fanali anteriori che sembrano quasi ammiccare per via della presenza delle “ciglia”. I cerchi in lega saranno invece fino a 19 pollici, ed è presente anche la bandiera tricolore sul paraurti posteriore. Particolare la funzione di cromoterapia che permette agli automobilisti si selezionare fino a 8 diversi colori sia per quanto riguarda la luce dell’ambiente che l’ambiente radio. Da segnalare che entro la metà dell’anno prossimo la gamma sarà completata dalla motorizzazione ibrida, quindi benzina più “motorino” elettrico, quasi sicuramente il 1.2 da 136 CV già visto su altre Fiat. Infine il prezzo. Come detto sopra si parte da 35.950 euro che possono diventare 29.950 grazie a promozioni e incentivi statali (il prezzo scende ulteriormente se si risiede in Lombardia grazie all’ecobonus dedicato).

FIAT 600 E TOPOLINO, NUOVE VETTURE ELETTRICHE IN CASA TORINESE: I DETTAGLI DEL QUADRICICLO

Oltre alla 600, Fiat ha presentato ieri la Topolino, piccolo quadriciclo elettrico pensato per un pubblico giovane e dinamico. Nata su base Ami, il centro stile torinese l’ha decisamente personalizzata con una serie di dettagli che richiamano agli anni d’oro della Dolce Vita. Due le carrozzerie proposte, una chiusa e una aperta, entrambe di colore Verde Vita. La ricarica completa si ottiene in 4 ore alla luce di una batteria da 5.4 kWh che offre 75 km di autonomia. Le dimensioni sono decisamente ridotte, 2,53 metri, ma nell’abitacolo si trova tutto l’essenziale, compreso un pratico porta smartphone nonché un simpatico gancio appendi borsa utile per diversi usi.

La versione “spiaggina”, quella aperta, si differenzia dalla chiusa per via di non avere le portiere, sostituite con un gancio, quindi il battitacco personalizzato “dolce vita” e il tettuccio apribile. Il prezzo è di 9.890 euro, ma tenendo conto degli incentivi per l’ecobonus, uniti eventualmente al bonus Lombardia, il prezzo può scendere di 4/5.000 euro a seconda che abbiate o meno un veicolo datato da rottamare. “Oggi presentiamo i primi frutti della nuova era ‘powered by Stellantis’: infatti la famiglia 500e si allarga con una sorella minore, la Topolino, e una sorella maggiore, la nuova 600e”, le parole del CEO Olivier Francois in occasione della presentazione. La speranza è che questa era sia davvero luminosa, e se queste sono le premesse siamo certi che sarà proprio così.













