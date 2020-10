Fibromialgia, malattia di Giulio Berruti/ “Mi hanno preso per pazzo ma..”

Non è la prima volta che sentiamo parlare di fibromialgia visto che sono sempre più le star che ammettono di soffrirne, a cominciare da Lady Gaga. Tra loro c’è anche Giulio Berruti che oggi sarà ospite a Verissimo per parlare della sua vita privata e non solo. Lui stesso, circa due anni fa, lo ha annunciato sui social di soffrire di fibromialgia e di averlo scoperto dopo 12 anni di sofferenza e dopo che i dottore per anni lo hanno preso per pazzo “ero convinto di essere tra i pochi ad avere questo disturbo di cui non si conosce la causa ma siamo tanti..”. La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore che tocca muscoli e strutture connettivali fibrose creando dolore e affaticamento (astenia) colpendo quindi il malato. Per alcuni la sindrome è da riconoscere come malattia invalidante (Lady Gaga ha dovuto rinunciare al tour e ai concerti per via dei dolori lancinanti) per la cause che ha sul fisico e per via del fatto che ci sia poco da fare con la medicina attuale.

GIULIO BERRUTI E LA FIBROMIALGIA

Lo stesso Giulio Berruti sui social ha spiegato che l’unica cosa a dargli sollievo è il metodo “Wim Hof” e lui stesso ha spiegato: “Lo trovate su Google. Acqua fredda del rubinetto, ci buttiamo dentro. 10 minuti al giorno, tutti i giorni, vi passa la fibromalgia. Provateci, ve lo assicuro. Ci soffro da 12 anni e le ho provate tutte, questa cosa funziona. Chi ne soffre sa di cosa parlo”. A Verissimo avrà modo di parlare della malattia che, secondo gli ultimi dati, colpisce 2milioni di persone o ci sarà posto solo per la sua vita privata?



