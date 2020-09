Ficarra e Picone/ “Il Primo Natale” cerca il colpo al Festival di Venezia

Ficarra e Picone sono pronti ad approdare anche al Festival di Venezia con il loro ultimo film “Il Primo Natale”. Dopo il buon successo ai David di Donatello c’è la sensazione che ci sia spazio anche per fare bene alla kermesse del cinema internazionale che si svolgerà dal 6 settembre nella città lagunare. Si parte infatti con il Filming Italy Best Movie Award che premia film e serie televisive dell’ultima stagione. Inoltre il premio in questione sosterrà la lotta contro la violenza sulle donne con dedica a tutte quelle che lavorano nell’industria del cinema da attrici a chi invece si muove dietro la macchina da presa. La madrina dell’evento sarà la bellissima Rocio Munoz Moralez. Il duo comico siciliano avrà ancora una volta la possibilità di dimostrare a tutti come il grande schermo sia un contesto dove non sfigura affatto. Intanto stasera, 2 settembre 2020, li vedremo tra gli ospiti di Seat Music Awards.

Ficarra e Picone, il successo de Il Primo Natale

Grazie a Il Primo Natale Ficarra e Picone sono riusciti a imporsi nuovamente sia come interpreti di un film al cinema che come registi. La loro forza rimane la capacità di raccontare storie molto semplici con grandissima ironia e voglia di far sorridere. Stavolta si sono decisi a girare un film più intimo e in grado di affrontare diversi discorsi interessanti. Nel primo mese di programmazione nelle sale cinematografiche l’opera ha incassato oltre 15 milioni di euro, di cui oltre 3 nei primi quattro giorni. È così diventato il film di maggior successo al box office per la coppia di comici. C’è grande attesa e curiosità per quello che sarà il film successivo della coppia con le notizie in merito che scarseggiano e che al momento non ci svelano la volontà dei due artisti.

Video, il trailer de Il Primo Natale





