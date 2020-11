Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia, perché?/ “Addio dopo 15 anni per…”

Un annuncio inaspettato ha caratterizzato la fine della puntata di Striscia la Notizia in onda oggi, 30 novembre 2020. Ficarra e Picone, sul finale, hanno infatti salutato i telespettatori dichiarando che questa sarà l’ultima settimana che li vedrà al bancone. Il loro addio però non riguarda solo questo anno, bensì anche tutti gli altri. Ad esordire è stato Ficarra, dichiarando: “Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia che però, dobbiamo annunciarvi, sarà anche l’ultimo anno nostro a Striscia. E non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile”. Gli ha fatto eco Picone: “Non è facile. Ringraziamo questa famiglia, perché di questo si tratta, che ci ha coccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro.”

Ficarra e Picone lasciano Striscia la Notizia ma…

Ficarra e Picone hanno così dato il via ai ringraziamenti di rito: “Ringraziamo tutti ma soprattutto ringraziamo Antonio Ricci che ci ha sempre fatto sentire importanti! E di questo gliene saremo sempre grati.” È probabile che per i due ci siano nuovi progetti in arrivo che li costringono a lasciare il bancone di Striscia La Notizia. Solo sul finale Picone ha aperto una porta sul futuro: “Non escludiamo che prima o poi possiamo tornare ma adesso passiamo il testimone”.



