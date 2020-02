Ficarra in stampelle a Striscia la Notizia/ Dopo incidente “Nonostante il tendine…”

Salvatore Ficarra è pronto per sedersi di nuovo dietro il bancone di “Striscia la Notizia”, nonostante il suo infortunio. «Anche stasera a Striscia nonostante il tendine di Ficarra», ha scritto il duo comico Ficarra e Picone sul suo account Instagram. Questa la didascalia, invece nella foto si vedono i due amici e colleghi, ma pure la gamba destra infortunata di Salvo. Evidente infatti il tutore che arriva fino al piede. E dunque le stampelle torneranno utili anche stasera, per la puntata di oggi del tg satirico. Il mistero era stato svelato lunedì, con Picone che aveva fatto il suo ingresso beandosi della compagnia delle veline che lo hanno accompagnato al centro dello studio dove ad attenderli c’era appunto Ficarra. Quest’ultimo li guardava spazientito lamentandosi del simpatico teatrino messo in piedi dall’amico per entrare in scena. Ed è stato Picone a chiedere a Ficarra della gamba.

FICARRA IN STAMPELLE A STRISCIA LA NOTIZIA: L’AFFETTO DEI FAN

Sull’infortunio di Salvatore Ficarra è nata quindi una gag a “Striscia la Notizia”. Prima Ficarra ha raccontato di essere vivo per miracolo, perché vittima di una rapina, ma in realtà si è fatto male giocando a calcio. Nonostante l’infortunio, Ficarra continua a conduttore il tg satirico. E sui social incassa gli auguri di pronta guarigione dei fan. «Ciao carissimi, anche stasera non vedo l’ora di seguire la puntata di Striscia, perché con voi la serata è veramente molto molto gradevole, regalate sorrisi e spensieratezza. Salvo riprenditi presto… comunque nonostante l’infortunio non perdi mai un colpo». Un altro utente ha scritto: «Una volta c’era solo il “tendine di Achille” ora anche il “tendine di Ficarra”! Auguriii Salvooo!». Non manca dunque il sostegno dei fan. «Unici sempre, anche col piede sgarrupatello. Rimettiti presto». E infatti sono pronti a rivederlo insieme a Picone su Canale 5.

Visualizza questo post su Instagram Anche stasera a Striscia nonostante il tendine di Ficarra ❤️ Un post condiviso da ficarraepicone (@ficarraepicone) in data: 21 Feb 2020 alle ore 10:26 PST





