Regionali 2025 con il politologo Natale: “Roberto Fico ha vinto in Campania, ma il M5s crolla perdendo il 70% dei consensi. Pd pivot, Lega sorpresa”

L’ANALISI DEL POLITOLOGO DOPO LE TRE REGIONALI: IL CASO M5S IN CAMPANIA

Non c’è dubbio che Roberto Fico, Alberto Stefani e Antonio Decaro hanno trionfato nei risultati delle Elezioni Regionali 2025, eppure dall’analisi del voto – che tra l’altro ha “ridimensionato” i consensi in Puglia, con il neo-Governatore che alla fine prende meno del collega eletto in Veneto – racconta dati un po’ diversi da quelli “esplosi” nelle ore immediatamente successivi alla conclusione dello spoglio.

Come racconta oggi su “Italia Oggi” il politologo dell’Università Statale di Milano (nonché consulente dei sondaggi Ipsos), Paolo Natale, la vittoria di Fico in Regione Campania è tutt’altro che ascrivibile ad un exploit del Movimento 5Stelle: riassumendo in uno slogan piuttosto efficace, «Fico ha vinto, il M5s ha perso». I dati dicono infatti che al netto del candidato pienamente identificabile con il Movimento fondato da Beppe Grillo e oggi diretto da Giuseppe Conte, la lista pentastellata ha perso oltre il 70% nella sola Campania: alle Politiche 2022 il M5s aveva preso il 34,7%, mentre nel voto del 23-24 novembre è crollata al 9,2%.

Questo racconta nel dettaglio come gli elettori sono sempre meno legati ad una appartenenza politica, mentre sono sempre più spesso attenti al voto «in base alle caratteristiche specifiche di ogni competizione». Come ha sottolineato sempre l’esperto Natale, Conte può sì essere soddisfatto di avere un secondo Governatore dopo Todde in Sardegna, ma il partito stesso ha subito una batosta non da poco, perdendo anche il 10% rispetto alle Europee 2024. Neanche la promessa di un reddito di cittadinanza “regionale” è bastata per convincere l’elettorato a scegliere il Movimento in Campania, preferendo ampiamente la lista Pd, la civica di De Luca e la civica dello stesso Fico.

DAL PD “PIVOT” DEL CAMPO LARGO ALLA SORPRESA DELLA LEGA: COSA DICE NATALE (STATALE MILANO)

Rimanendo nel campo del Centrosinistra, ad un M5s che crolla risponde un Pd sempre più leader interno alla coalizione, con il partito di Elly Schlein che si conferma «pivot» a sinistra, con M5s e AVS che invece sono le ali estreme «un po’ più deboli di prima». Questo però non deve far troppo sorridere la narrazione pro-dei, anche perché per il politologo Natale il fatto che l’unica vera forza del Pd sia la debolezza degli alleati, rende la battaglia contro il Centrodestra tra un anno e mezzo «ancora molto impervio».

Con un De Luca in salute senza però essere riuscito a replicare l’effetto Zaia visto in Veneto (con l’ex Doge che ha preso 200mila preferenze, mentre la lista A Testa Alta in Campania non è andata oltre l’8%). La vera sorpresa secondo l’esperto è però la Lega, in quanto ha fatto meglio delle aspettative e con Alberto Stefani conferma la leadership interna nel Veneto, addirittura doppiano gli alleati di FdI.

Il sorpasso che la lista di Meloni aveva effettuato alle Europee nella circoscrizione veneta non si è confermato alle Regionali, e anche i risultati in Campania e Puglia dimostrano come l’intento di un partito nazionale voluto da Salvini «è la giusta ricetta, parlare al Nord e anche al Sud del Paese».

Capitolo finale sul calo di preferenze per Fratelli d’Italia, così come la stabilità dell’area centrista di Renzi mai oltre il 6% in Campania, Puglia e Veneto: resta il dato da qui al 2027 forse più allarmante per la Presidente del Consiglio, evidenziato dal politologo Natale a “Italia Oggi”, nei consensi visti in queste Regionali 2025 «Il partito di Giorgia Meloni sembra aver esaurito la sua spinta propulsiva».