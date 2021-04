Fidanzata Akash Kumar chi è?/ Dopo Giovanna Abate arriva…

Fidanzata di Akash Kumar chi è? Forse solo oggi scopriremo la verità sulla vita privata del modello visto che tornerà in scena a Domenica Live per dire la sua verità soprattutto sui suoi occhi e il colore che avrebbe cambiato, almeno secondo i suoi accusatori, con un intervento fatto in Marocco perché fuori legge in Italia. E allora dove sta la verità su Akash? Il misterioso modello continua a tenere il silenzio anche sulla sua vita privata anche se nelle scorse settimane, soprattutto di ritorno dall’Isola dei Famosi 2021, si è parlato molto di quello che è successo con l’ex tronista Giovanna Abate. Sembra che i due si sentissero prima di partire per l’Honduras, che si siano visti e che si siano detti cose importanti, ma tutto è cambiato quando è venuto fuori che lui, in realtà, aveva una sorta di liason, almeno telefonica, con un’altra donna.

Akash Kumar/ Le accuse ad Elisa Isoardi e Awed dopo l'Isola dei Famosi 2021

Fidanzata Akash Kumar chi è?

A quel punto anche Giovanna Abate ha accusato il colpo rivelando che si sarebbe poi sentita con il diretto interessato per controllare la situazione ammettendo però, in un’intervista a Casa Chi, di esserci rimasta molto male per le sue parole. A dire la sua complicando la situazione ‘già misteriosa’ è stato il giornalista Francesco Fredella che, nel corso di una puntata di Pomeriggio 5, ha svelato che il modello sarebbe innamorato di una famosa soubrette senza, tuttavia, svelare l’identità della fortunata. E allora qual è la verità? Al momento sembra davvero troppo indaffarato per occuparsi della sua vita privata ma siamo sicuri che tutto cambierà nei prossimi mesi…

