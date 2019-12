Fidanzata Alberto Matano, chi è?/ “Insieme da qualche anno”, identità misteriosa

Chi è la misteriosa fidanzata di Alberto Matano? Il giornalista, popolare mezzobusto del TG1, scrittore e conduttore de La vita in diretta nei mesi scorsi ha rotto il silenzio su uno dei gossip più ricorrenti che lo riguardano ed ha deciso di parlare della sua vita privata, alla quale tiene tantissimo. Nella sua vita c’è una donna che da qualche tempo è riuscita a fargli battere il cuore ma della quale però non si sa praticamente nulla, se non della sua sola esistenza. Nessuna notizia sul nome, né mai una foto insieme. Eppure proprio Matano, oggi ospite della trasmissione condotta da Mara Venier, Domenica In, qualche mese fa si è lasciato andare a qualche dichiarazioni in più sull’argomento nel corso di una intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi. “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante”.

FIDANZATA ALBERTO MATANO, CHI È: LE PAROLE DEL GIORNALISTA

Alberto Matano, nel parlare della sua vita privata e della relazione con la sua fidanzata misteriosa aveva aggiunto, tra le pagine del settimanale Chi: “Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”. La donna che ha oggi al suo fianco ha mai pensato a renderlo padre? Questo non ci è dato saperlo ma il giornalista, in passato, aveva spiegato di esserci andato molto vicino, “ma ero molto giovane”, aveva rivelato. “Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa”, ha aggiunto. Il sogno di diventare genitori potrebbe tornare nuovamente, mentre Matano ha proseguito, sull’argomento: “Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile. A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto”.

