Fidanzata Alessio Falsone: chi è?/ Vita privata top secret ma spunta la storia passata con Carolina Stramare

Chi è la fidanzata di Alessio Falsone, il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023?

Alessio Falsone è un nuovo concorrente del Grande Fratello 2023 e sul web sale l’attesa di scoprire qualcosa in più della sua vita privata. In particolare, dopo la diffusione del nome, in tanti hanno cercato informazioni sbirciando sul suo profilo Instagram dove, però, non ci sono foto in cui appare in dolce compagnia. Ad oggi, infatti, non si sa se il nuovo concorrente del reality show di canale 5 sia single o fidanzato. Sul suo profilo Instagram ci sono tante foto in compagnia di amici o in cui è da solo, ma in nessuna spunta un indizio che faccia pensare alla presenza di una fidanzata nella sua vita.

Sicuramente, però, Alessio svelerà il suo stato sentimentale entrando nella casa del Grande Fratello 2023. Con il video di presentazione, infatti, svelerà qualche dettaglio in più della propria vita privata, ma anche sentimentale.

Alessio Falsone e il passato con Carolina Stramare

In attesa di scoprire se, attualmente, Alessio Falsone sia fidanzato o single, nel suo passato, spunta una storia con Carolina Stramare. Con la bellissima ex Miss Italia, stando a quello che riporta Fanpage, pare che il nuovo concorrente del Grande Fratello 2023 abbia avuto un flirt nel 2019, anno in cui Carolina partecipò al concorso di bellezza vincendo proprio il titolo di Miss Italia.

La storia tra i due, tuttavia, sarebbe terminata dopo la vittoria della Stramare a Miss Italia e non si sa quanto sia durata effettivamente la relazione. Alessio Falsone, dunque, parlerà anche del flirt con la Stramare durante la permanenza nella casa più famosa d’Italia?













