Fidanzata Alfa, chi è?/ Massimo riserbo sulla vita privata: smentito flirt con Virginia Montemaggi

Alfa ha una fidanzata? Il gossip impazza su un presunto flirt con Virginia Montemaggi

Al Festival di Sanremo 2024 tra i 30 artisti in gara c’è anche Alfa con la canzone Vai. Il giovane cantante il cui nome all’anagrafe è Andrea De Filippi, ha 23 anni e si è fatto conoscere grazie al tormentone Bellissimissima ma Alfa ha una fidanzata? Sulla sua vita privata vige il riserbo più assoluto e, nonostante in quest’ultimi mesi sia stato spesso al centro del gossip, non è chiaro se abbia o meno una fidanzata.

In questi giorni è montato il gossip sul presunto flirt tra Virginia Montemaggi ed Alfa. Pare infatti che il cantante e la tik toker avessero una relazione e di questo presunto flirt si è parlato per mesi fino a quando la giovane in un’intervista ha rotto il silenzio rivelando che i due sono solo grandi amici. Dunque, stando a queste ed altre dichiarazioni il cantante del Festival di Sanremo 2024 Alfa è single, al momento.

Attualmente Alfa è single ma in passato sono state rese note sue relazioni con volti noti del mondo dello spettacolo. Nel 2020 Alfa, Andrea De Filippi, è stato fidanzato con Sofia Marco, giovane giocatrice di pallavolo di origine genovese. La relazione è durata poco ed in seguito il cantante si è unito con una ragazza lontana dal mondo dello spettacolo di nome Benny. Naufragata anche questa storia d’amore, Alfa ha avuto una liaison con Sofia Cerio content creator ed ex protagonista de Il Collegio.

Gossip e presunte fidanzate a parte, Alfa è in gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Vai e durante la 1^ serata della kermesse ha commesso una gaffe con la contrabbassista. Durante le interviste rilasciate in questi giorni ha rivelato una curiosità sul suo nome d’arte: “Alfa in greco vuol dire inizio, principio. Mi sento eternamente insoddisfatto. Qualunque sia il risultato, non mi basterà mai. Per questo mi sentirò sempre all’inizio di qualunque cosa faccia.”











