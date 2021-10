Fidanzata Andrea Casalino, chi è?/ Tutto tace intanto nella casa flirt con Miriana e Ainett

Chi è la fidanzata di Andrea Casalino?

Tutto tace intorno all’identità della donna che Andrea Casalino frequenterebbe e di cui non ha parlato inizialmente nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Da qualche giorno, tuttavia, è saltata fuori la presenza di una donna accanto a Casalino il quale, tuttavia, preferisce non svelare la sua identità. L’attore, però, durante un confronto con Sophie Codegoni, ha ammesso di avere una frequentazione e di averne parlato con il Grande Fratello. Sophie gli ha fatto notare di aver fatto credere a tutti di essere single e di averci provato con lei attraverso interviste rilasciate prima di entrare nella casa.

GIANCARLO MAGALLI SMASCHERA SONIA BRUGANELLI/ Lei "Voleva la sua parte di visibilità"

Casalino, però, spiega di non averci mai marciato su e di aver semplicemente fatto il suo nome quando gli hanno chiesto di indicare la ragazza più carina della casa. “Io ne ho parlato di questa frequentazione. Dopo un po’ di giorni mi rendo conto che qualcosa manca, e non ho mai marciato sul discorso nostro. A me hanno fatto un’intervista e mi hanno chiesto chi fosse la più carina, ma io non ci ho mai marciato”., ha spiegato.

Giulio Bissiri, padre delle sorelle Selassié arrestato per truffa: scandalo al GF Vip?/ In carcere a Lugano

Andrea Casalino tra Miriana Trevisan e Ainett Stephens

Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 è scoppiato il gossip intorno ad Andrea Casalino. Le donne della casa hanno inizialmente notato un interesse dell’attore nei confronti di Ainett Stephnes con cui ha trascorso diverso tempo raccontando le rispettive esperienze di vita. Da qualche giorno, tuttavia, Casalino trascorre anche molto tempo con Miriana Trevisan. Con l’ex ragazza di Non è la Rai si è lasciato andare a dei complimenti che non sono sfuggiti alle donne della casa, in particolare a Manila nazzaro.

“Ha detto che Miriana ha dei bei piedi”, ha detto l’ex Miss Italia facendo riferimento alla passione di Andrea per i piedi femminili. Piccoli contatti tra Casalino e la Trevisan hanno scatenato i rumors tra i vari inquilini della casa di Cinecittà convinti che Andrea sia più interessato a Miriana. Casalino, tuttavia, è in nomination con Gianmaria Antinolfi e Nicola Pisu e, questa sera, potrebbe abbandonare la casa. Qualora dovesse restare si avvicinerà ad una tra Ainett e Miriana o racconterà tutta la verità sulla presunta fidanzata?

Grande Fratello Vip 2021, 6a puntata/ Diretta e eliminato: Selassié sotto attacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA