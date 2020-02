Fidanzata Andrea Montovoli, chi è/ Sorpresa al GF Vip? “Vorrei una lettera…”

Andrea Montovoli inizia a sentire fortemente la mancanza della sua fidanzata. Una donna che apparterrebbe al mondo dello spettacolo anche se non quello “visibile” al pubblico, come Montovoli stesso ha fatto intendere nel corso di una chiacchierata con Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip. Una donna che, dunque, starebbe dietro la telecamera ma comunque appartenete a questo mondo. Da settimana l’attore chiede notizie della donna o, almeno, qualche cenno da parte sua. Lo sfogo è arrivato anche negli ultimi giorni, quando ha notato che, in un mese, a differenza degli altri concorrenti non ha ricevuto da lei alcuna notizia.

Andrea Montovoli, sorpresa della fidanzata al Grandre Fratello Vip?

Alfonso Signorini, nel corso della diretta di lunedì scorso, ha però lanciato l’indizio che ci porta a credere che proprio questa sera Andrea Montovoli riceverà una sorpresa dalla sua fidanzata. “Vorrei almeno una lettera…” ha detto l’attore in diretta e Signorini ha fatto intendere che questa ambita lettera potrebbe giungere proprio questa sera. D’altronde oggi è una giornata speciale: è San Valentino, la festa dell’amore. Quale occasione migliore per una sorpresa romantica? Staremo a vedere quale sarà la reazione dell’attore di fronte alla possibile sorpresa di questa sera.

