Fidanzata Andrea Tortora/ Chi è? “Tengo molto alla mia vita privata” e sul web…

È affascinante, talentuoso e un pasticcere di grande successo. Andrea Tortora si è dedicato al mondo della pasticceria sin da piccolo e ancora oggi è il suo pensiero primario. È proprio per questo che ben poco si sa della sua sfera affettiva. Andrea è riservatissimo quando si parla di vita privata, che cerca di tenere ben lontana dai riflettori. Ecco perché, ad oggi, è piuttosto difficile dire se abbia o meno una fidanzata. “Tengo molto separata la vita privata da quella lavorativa“, ha rivelato qualche tempo fa a donnaglamour.it, senza spingersi, dunque, oltre. Nessun passo falso che possa rivelare un indizio o addirittura un nome di una donna a lui cara. Anche andando a sbirciare sul suo profilo Instagram non si trovano tracce di vita privata o, comunque, qualcosa che possa regalare alle sue fan un indizio sulla presunta donna di cui è innamorato. Al momento, l’unico grande amore della sua vita che conosciamo è quello per la pasticceria: “Fare il cuoco o il pasticcere sono professioni che comportano un impegno e una dedizione costante che richiede molte energie, a volte anche 18 ore in cucina o in un laboratorio. […] in questo mestiere, la passione è il fulcro“, ha d’altronde ammesso.

