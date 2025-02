Bresh è ancora fidanzato con Elisa Maino? Come stanno le cose per la coppia

Negli ultimi mesi la coppia formata da Bresh ed Elisa Maino ha catturato l’attenzione del mondo del gossip, con alcune indiscrezioni che parlavano di una possibile rottura per il cantante e la nota influencer. In realtà il rapporto tra Bresh ed Elisa Maino sarebbe saldissimo, i due si sono conosciuti qualche anno fa e hanno ufficializzato la loro storia nel 2023, dopo che lei aveva condiviso sui social il brano Angelina Jolie del rapper, dall’evento poi ha avuto origine un’uscita, una camminata sotto le stelle che ha poi di fatto dato il via alla relazione tra i due.

Lei è una tiktoker che ha iniziato la sua avventura professionale sul web nel 2015, postando diversi video relativi al make up con consigli per i follower, che nel giro di poco tempo hanno fatto decollare i canali social di Elisa Maino.

Bresh a Sanremo per la prima volta: Elisa Maino sarà al suo fianco?

Questa sera il rapper lombardo debutterà al Festival di Sanremo 2025 con la canzone La tana del granchio, che segnerà il suo esordio all’Ariston. Riguardo a una delle canzoni più note del rapper, Guasto d’amore, si era vociferato che il brano fosse in realtà una dedica per la sua Elisa Maino, anche se Bresh ha poi chiarito in seguito come l’intenzione del pezzo fosse un’altra: “Questa canzone è nata come la mia dichiarazione al Genoa, la squadra di calcio di cui sono un tifoso sfegatato” le parole di Bresh.

Vedremo se Elisa Maino sarà al fianco di Bresh in questa avventura emozionante al Festival di Sanremo 2025, salvo colpi di scena però la ragazza sarà con la famiglia dell’artista all’Ariston per stare vicino al cantante in questa meravigliosa pagina della sua carriera. E il gossip per qualche giorno si prenderà un periodo di pausa.