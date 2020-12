Fidanzata Bruno Barbieri, chi è?/ “Le donne vanno e vengono, mi manca un figlio”

Bruno Barbieri, tra i giudici di Masterchef Italia 10, è l’unico che non ha una famiglia. Se, infatti, Giorgio Locatelli è felicemente sposato con Plaxy mentre Antonino Cannavacciuolo vive un matrimonio felice con Cinzia Primatesta, Bruno Barbieri non è sposato e non ha figli. Il celebre chef, giudice del talent show culinario di Sky dalla prima edizione, non ha ancora trovato una donna con cui formare una famiglia. Da sempre impegnatissimo, ha messo la propria carriera davanti a tutto. Tuttavia, a Barbieri, le donne non mancano come ha ammesso più volte, ma ciò di cui sente la mancanza è un figlio. A confessare qualche dettaglio in più sulla vita privata dello chef è stato lo stesso Barbieri che, ospite del salotto di Verissimo lo scorso anno, ha svelato il suo più grande desiderio.

BRUNO BARBIERI E IL DESIDERIO DI UN FIGLIO

Bruno Barbieri sogna un figlio e per poter realizzare il suo desiderio, prossimamente, potrebbe decidere di vivere una storia d’amore stabile. Lo chef, diventanto anche un personaggio televisivo molto amato, ai microfoni di Verissimo, nel 2019, ha confessato. “Non mi manca una moglie, le mogli vanno e vengono, e alla fine ci può anche stare che uno non ce l’abbia, chi se ne frega. Quello che mi manca è un figlio”, ha dichiarato. Quella di non aver una famiglia, almeno per il momento, è stata una scelta consapevole. “Mi conosco, non sarei mai riuscito a diventare Bruno Barbieri avendo una famiglia, perché una famiglia va seguita, una moglie va amata tutti i giorni, i figli vanno portati a messa la domenica, al doposcuola… Il mio lavoro non me lo avrebbe permesso e io non sarei mai stato capace di dire ‘ok, li affido a una tata bilingue’”, ha aggiunto.





