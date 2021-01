Fidanzata Damiano Carrara, chi è?/ Bionda dallo sguardo penetrante, ma è polemica

Chi è la fidanzata di Damiano Carrara? Questa domanda se la sono fatta molto spesso le sue fan, sperando di scoprire la possibilità che questo fosse single. In realtà ha tolto ogni dubbio su Instagram lo stesso chef di Bake Off che ha pubblicato la foto insieme alla sua compagna. Bionda e con lo sguardo penetrante non sappiamo per ora altro, se non i commenti di colleghi del talent cook show come Flavio Montrucchio che scrive “A belli!!”. Dal canto suo Damiano sottolinea senza andare troppo nel dettaglio con tre cuoricini e scrivendo: “Buona serata“, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

Fidanzata Damiano Carrara, chi è? Le polemiche

Non sappiamo come si chiama la fidanzata di Damiano Carrara, ma ora abbiamo scoperto che esiste e che dunque il noto chef di Bake Off non è single come in molte speravano. le sue innumerevoli fan hanno commentato con grande simpatia, sottolineando: “Il mio cuore in questo momento si è rotto”, “Lo sentite il rumore del mio cuore che va in frantumi in questo momento”, “Eh no, io ti voglio solo con Katia”, “Mi rifiuto di mettere il mi piace”. Ovviamente sono solo battute anche abbastanza scontate, ma che animano il profilo e fanno sorridere.

Foto, la fidanzata di Damiano Carrara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chef Damiano Carrara (@chefdamianocarrara)





