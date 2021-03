Fidanzata Damiano dei Maneskin?/ La storia con Lucrezia Petracca, e su Victoria…

Damiano David, per tutti Damiano dei Maneskin, è uno dei frontman più seguiti e apprezzati degli ultimi anni. Il fascino del ragazzo, che ha solo 22 anni, gli ha assicurato un vero e proprio esercito di ammiratrici che, ad oggi, continuano a chiedersi se ci sia già una fidanzata nella sua vita. Abbiamo una buona notizia per tutte le sue fan: Damiano è single, almeno stando a quanto lui stesso ha dichiarato recentemente.

Ma nel passato del cantante c’è sicuramente una relazione degna di nota: quella con Lucrezia Petracca, risalente al 2017 e oggi, ormai, chiusa da un po’. Nonostante il suo modo di fare sempre un po’ spavaldo, la verità è che Damiano è molto riservato quando si parla della sua vita privata e, soprattutto, amorosa.

Damiano e Victoria dei Maneskin stanno insieme?

C’è un altro gossip che riguarda le relazioni amorose di Damiano David e riguarda la bassista del gruppo dei Maneskin, Victoria De Angelis. In tanti hanno infatti ipotizzato di un possibile flirt tra i due ma entrambi hanno smentito la notizia, dichiarandosi solo buoni amici. Dunque, stando alle ultime indiscrezioni, Damiano è attualmente single ma non ha negato alle fan una dichiarazione sulla sua ‘donna ideale’ che in realtà non esiste perché il cantante ha dichiarato di non avere “paletti” particolari in questo senso: “Non ho un prototipo di donna, considero bello ogni tipo di fisico”, ha ammesso il frontman dei Maneskin.



