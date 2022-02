Fidanzata Dargen D’Amico, chi è: mistero sui social/ Cantante potrebbe essere single

La vita privata di Dargen D’Amico, uno dei cantanti che partecipano al Festival di Sanremo 2022, è un vero e proprio mistero: l’artista è molto riservato, tanto che condivide soltanto aspetti relativi alla sua carriera sui social network, ed in tanti si stanno chiedendo in queste ore se abbia o meno una fidanzata, senza però trovare una risposta. I più curiosi dovranno attendere per saperne di più, dato che al momento non c’è traccia di eventuali indizi in merito.

Nato nel 1980 a Milano, all’anagrafe Jacopo D’Amico, ama definirsi un “cantautorap”. È infatti contemporaneamente un rapper, cantautore, produttore discografico e disc jockey italiano, nonché fondatore dell’etichetta discografica indipendente Giada Mesi assieme a Francesco Gaudesi. Nei testi delle sue canzoni si diletta ad approfondire temi personali e intimisti, ma ciò che riguarda la sua vita resta nell’ombra: è molto riservato e i suoi profili sui social network lo dimostrano. È anche per questo motivo che nulla traspare in merito ad una possibile relazione: è così che dunque in molti credono che il cantante al momento sia single.

Se, da un lato, la presunta esistenza della fidanzata di Dargen D’Amico sembra destinata a restare un mistero, dall’altro lato molto di più si sa in merito alle amicizie del cantante che è tra i partecipanti del Festival di Sanremo 2022. In particolare, Jacopo ha un rapporto molto stretto con il collega Fedez, con cui ha collaborato in più occasioni (una tra queste lo scorso anno, proprio in occasione della kermesse ligure, quando ha contribuito alla scrittura di Chiamami per nome, il brano con cui il rapper e Francesca Michelin sono arrivati secondi), e la moglie Chiara Ferragni.

Nel mondo della musica, ad ogni modo, il quarantunenne è molto apprezzato ed ha tessuto diverse relazioni (da Marracash a Rancore, fino a Fabri Fibra): è questo quanto emerge dalla sua carriera, decisamente più in luce rispetto alla sua vita privata.



