Fidanzata di Aka7even chi è?/ Tutto tace dopo il gossip su Alice de Bortoli

CHI E’ LA FIDANZATA DI AKA7EVEN?

Gli appassionati di gossip si domandano chi sia la fidanzata di Aka7even ma soprattutto se ci sia realmente una persona nella vita del celebre cantante proveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, celebre talent show di casa Mediaset. Nei mesi scorsi l’ex concorrente della scuola di Maria, era stato accostato ad Alice de Bortoli, protagonista del docu-reality Il Collegio. Quello con la De Bortoli, tuttavia, era stato un semplice mormorio mediatico, per via di un “avvistamento” sospetto a cui poi aveva fatto seguito un post lo stesso Aka7even, con un selfie che lo ritraeva in compagnia appunto della ragazza.

“Il mio cuore non batte per nessuno, ma porto l’amore ovunque. Per me l’amore non è solo relazionarsi a una persona, ma anche vivere la vita in modo amorevole”, aveva poi chiarito in seguito Aka7even, e ad oggi le cose non sembrerebbe essere cambiate: il giovane artista è quindi ancora single? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

FIDANZATA DI AKA7EVEN, DAI SOCIAL NON TRASPARE NULLA

Sfumata l’ipotesi di un fidanzamento con Alice de Bortoli, è cominciata la caccia dei fan ad eventuali indizi social per capire se nella vita di Aka7even ci sia un nuova fortunata fidanzata. Nel corso dei mesi, naturalmente, sono rimbalzate diverse voci secondo cui il cantante si sarebbe innamorato di una misteriosa ragazza.

In realtà sbirciando sui suoi profilo social più utilizzati, non si carpiscono indizi o elementi rilevanti in questa direzione. Apparentemente l’ex concorrente di Amici sembra quindi che sia ancora single, ma non si esclude ovviamente che possa aver intrapreso delle frequentazioni non impegnative, oppure, che abbia deciso di tenere separata la sua vita privata e sentimentale da quella lavorativa, riuscendo quindi nell’intento di non far trasparire alcuna notizia. Chissà che il Festival di Sanremo 2022 non possa essere occasione per scoprire realmente la verità.

