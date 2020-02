Fidanzata di Anastasio, chi è?/ Bacio a una misteriosa ragazza dai capelli rosa ma…

Anastasio, chi è la fidanzata del rapper?

Chi è la fidanzata di Anastasio? Una domanda che continua a interessare le pagine di gossip e il fandom del giovane artista. Soprattutto da quando è stato avvistato da Diva e Donna con una ragazza dai capelli rosa, con cui ha scambiato qualche effusione innocente. Si pensa che sia la sua fidanzata, ma non abbiamo notizie certe. Anastasio non rende di certo le cose facili: il suo assoluto riserbo per i fatti della sua vita privata rende impossibile riuscire a risolvere il mistero. Non sappiamo nemmeno se Marco, vero nome del cantante, sia davvero impegnato oppure se sia single. Le voci di corridoio sul suo conto sono vere oppure no? Purtroppo sappiamo già che non riceveremo alcuna risposta dal diretto interessato. Ad ogni modo, se la ragazza misteriosa fosse davvero la sua compagna, possiamo dare per scontato che non si tratta di qualcuno dello spettacolo, anche se c’è chi afferma che la pink-lady sia solita seguire Anastasio in tanti suoi spostamenti in giro per lo Stivale.

Anastasio, poche notizie sull’amore e sulla vita privata

La caccia al nome per scoprire chi sia la fidanzata di Anastasio è già iniziata diversi anni fa. Con il crescendo di popolarità dell’artista, è normale che gli ammiratori abbiano fatto tutto il possibile per dare un nome alla fanciulla dai capelli rosa che è stata avvistata al suo fianco lo scorso aprile, in quel di Milano. Dato che sono trascorsi diversi mesi da quell’evento, possiamo persino ipotizzare che la ragazza del mistero possa non essere più la sua fidanzata. L’unico dato certo è che Anastasio ritornerà al Festival di Sanremo 2020 per la serata di oggi, giovedì 6 febbraio, in occasione del secondo appuntamento della kermesse. “In amore resto cauto e comunque non mi va di essere rimorchiato, mi piace conquistare”, ha detto tempo fa l’artista a Il Corriere della Sera. Prima del suo successo infatti, Marco ha sempre vissuto con difficoltà il rapporto con le ragazze. “Prima non spiccavo nelle tattiche per conquistare una donna, mi sarei dato a stento una sufficienza”, ha dichiarato.

