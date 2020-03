Fidanzata di Andrea Montovoli/ Mistero sulla ragazza nei pensieri dell’ex GF Vip…

Chi è la fidanzata di Andrea Montovoli? L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha rivelato ad Alfonso Signorini, una volta uscito dalla casa, di essere tornato con la sua ragazza. Da quando l’attore ha fatto questa affermazione è partito un vero e proprio toto-nome sulla fortunata ragazza che avrebbe conquistato il cuore dell’ex gieffino. Chissà che Montovoli durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo non possa fare il nome della ragazza oppure fornire nuovi dettagli per scoprire la sua identità. Sta di fatto che il bell’Andrea è felicemente innamorato ed impegnato. Del resto già all’interno della casa del GF VIP 4, Montovoli si è era confidato con Paolo Ciavarro dopo che Licia Nunez era stata lasciata in diretta dalla compagna.

Andrea Montovoli ha una fidanzata: chi è?

L’attore, infatti, si è ritrovato a chiacchierare con Paolo Ciavarro parlando di una ragazza misteriosa che ha incontrato otto mesi. “Non ti posso dire le cose, ma è fuori. Fuori… non fuori, fuori, ma fuori. Capito?” ha detto Andrea Montovoli incuriosendo non solo l’amico, ma anche tutti i telespettatori. “Tipo, tu sei un attore e io sono dietro la telecamera. Quello è fuori. Invece tu sei un attore e io sono fuori fuori e non è facile” ha precisato l’attore proseguendo “poteva essere che entravo e mi passava”. Poi rivolgendosi all’amico ha ammesso: “ora che so che lo sai mi sono levato un peso” che, prontamente ha replicato “è un una bella conferma”. La confessione ha naturalmente spiazzato tutti visto che pochi giorni prima lo stesso Montovoli aveva confidato ai coinquilini della casa di essere felicemente single: “la storia più lunga è durata quattro anni, poi una convivenza, ma ero più piccolo. Da tre anni non ho una ragazza… non è facile trovare la materia prima per fare una convivenza”. Affermazioni smentite pochissimi giorni dallo stesso Montovoli visto che, in diretta negli studi di Cinecittà, ha confermato a Signorini di essere fidanzato una volta uscito dalla casa.