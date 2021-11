Fidanzata di Biondo, chi è?/ Tutto tace dopo la fine della storia con Emma Muscat

Biondo, all’anagrafe Simone Baldasseroni, giovane cantautore che ha mosso i primi passi nel mondo della musica partecipando ad Amici, è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, lunedì 1° novembre. Molto seguito sui social, sono tante le fan che si chiedono se Biondo sia o meno single. Dal suo profilo Instagram, tuttavia, non arrivano indizi che facciano pensare alla presenza di un amore nella sua vita. Tutto tace, infatti, sui social dopo la storia, finita ormai da tempo, con Emma Muscat.

Con quest’ultima, la storia era cominciata proprio durante la comune permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un amore che aveva fatto sognare i fans anche dopo la fine del talent. Tuttavia, la distanza, gli impegni e la giovane età hanno allontanato i due che si sono così detti addio. Dopo la fine della storia con Emma Muscat, Biondo ha preferito proteggere il proprio privato di cui non ci sono molti dettagli.

Biondo, la prima storia d’amore in musica

Prima della storia con Emma Muscat, Biondo aveva avuto una precedente storia d’amore che lo aveva ispirato facendogli scrivere una canzone che gli ha regalato la popolarità. A raccontarlo è stato lo stesso Simone Baldasseroni raccontando come è nato il brano Quattro mura:

“Quattro mura racconta la storia di me e questa ragazza, successa nel mese di luglio 2015 dentro casa mia. Quando canto mi vengono tante immagini nella testa. A me piace raccontare storie e principalmente rappresentato storie d’amore, ma non nell’amore in senso molto generico, ma nel senso introspettivo. Non sforo mai nella volgarità” come riporta il portale Controcopertina.

