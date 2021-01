La fidanzata di Can Yaman chi è? Oggi Verissimo riproporrà la sua intervista del mese scorso in cui lui stesso sottolinea di essere single anche se sogna una donna, una famiglia e dei figli. I fan avranno modo di riascoltare le sue parole anche se al momento non vogliono ancora mollare la presa su quello che potrebbe essere (o magari stato) il suo legame con Demet Ozdemir, protagonista di DayDreamer Le Ali del Sogno, la serie turca in onda su Canale5 e che presto sbarcherà in prima serata. Per settimane si è parlato del loro feeling sul set tanto da pensare ad una storia d’amore mai confermata ma dopo la fine della serie i due hanno preso strade diverse ed entrambi sembrano single, almeno da come li abbiamo visti passare queste vacanze di Natale separati e poi da soli, con le rispettive famiglie.

Fidanzata di Can Yaman chi è? Dopo le voci su Demet Ozdemir, lui rivela che…

Questo non vieta i fan di sognare soprattutto quando, proprio a Verissimo, Can Yaman si è detto colpito dalla forza e dalla vitalità di Demet sperando di lavorare ancora con lei in futuro. Rimane il fatto che quando Silvia Toffanin le chiederà ancora della sua vita privata, la sua risposta sarà: “In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Queste cose non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono aperto a tutto”. Chi lo conosce bene sa che Can Yaman vive alla giornata e prende di petto tutto quello che arriva, vita privata compresa. Il resto lo scopriremo quando tornerà in Italia magari proprio per lavorare a Sandokan…



